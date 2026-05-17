Vivo S60 vs Motorola Moto Edge 70 Fusion: फीचर्स से लेकर बैटरी तक कौन है ज्यादा पावरफुल? जानें किसका कैमरा दमदार

Vivo S60 vs Moto Edge 70 Fusion: स्मार्टफोन इंडस्ट्री में हर साल एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन्स लॉन्च होते रहते हैं, जिनकी चर्चा तो बाजार में बहुत तेज होती है. लेकिन, इनमें से कुछ ही स्मार्टफोन्स ऐसे हैं, जो वास्तव में यूजर्स के लिए बिलकुल सटीक और किफायती निकलते हैं. इसलिए फोन लेने से पहले आपको कई चीजों को देखना चाहिए. हाल ही में Vivo S60 को लेकर चर्चा काफी तेज है. इस स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है. जानकारी के मुताबिक इस स्मार्टफोन को मईर 2026 के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है.

दूसरी ओर इसका मुकाबला Motorola Moto Edge 70 Fusion के साथ किया जा रहा है. देखने वाली बात यह है कि कौन सा स्मार्टफोन किससे ज्यादा बेहतर होगा. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के अंतर के बारे में.

फीचर्स में कौन किससे आगे?

फीचर्स की तुलना में वैसे तो दोनों का ही कोई जवाब नहीं है. बात करें अगर Vivo S60 की तो इस फोन में आपको 6.59 इंच का फ्लैट AMOLED पैनल मिलता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 1.5K का रेजोल्यूशन दिया जा सकता है. जानकारी के मुताबिक इस फोन में आपको 7,000mAh की बड़ी बैटरी भी मिल सकती है. वहीं, दूसरी तरफ Motorola Moto Edge 70 Fusion में 6.78 इंच की 1.5K 144Hz AMOLED display मिलती है, जिसके साथ-साथ Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर और 144Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है. फीचर्स और परफॉर्मेंस में वैसे तो दोनों ही फोन्स अच्छे हैं.

कैमरे की तुलना में कौन आगे?

कैमरा की तुलना की जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी अच्छे हैं. फोटोग्राफी के लिहाज से आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं. Vivo S60 में 200MP मेन कैमरा मिलने के साथ ही साथ 50MP Sony IMX8 सीरीज पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस भी मिलता है, जो जूम के लिए काफी बेहतरीन माना जाता है. वहीं, इसका रियर कैमरा 50MP Sony LYTIA का मिलता है. इसमें आपको 13MPका अल्ट्रा वाइड और मैकरो कैमरा मिल जाता है. जिसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया होता है.