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50MP 4K कैमरा और 3D कर्व्ड डिस्प्ले! लॉन्च से पहले लीक हुए Vivo S2 के फीचर्स और कीमत, यहां जानें सब कुछ

Vivo S2 जल्द ही भारत में एंट्री करने वाला है. Flipkart लिस्टिंग और Geekbench लीक्स से इसके 3D कर्व्ड डिस्प्ले, 50MP 4K कैमरा और संभावित कीमत का खुलासा हो गया है. यहाँ जानें लॉन्च डेट और सभी फीचर्स की पूरी डिटेल.

By: Shivani Singh | Published: July 29, 2026 6:29:46 PM IST

50MP 4K कैमरा और 3D कर्व्ड डिस्प्ले! लॉन्च से पहले लीक हुए Vivo S2 के फीचर्स और कीमत
50MP 4K कैमरा और 3D कर्व्ड डिस्प्ले! लॉन्च से पहले लीक हुए Vivo S2 के फीचर्स और कीमत


वीवो जल्द ही भारतीय बाज़ार में अपना नया स्मार्टफोन Vivo S2 लॉन्च करने की तैयारी में है. Flipkart पर इस डिवाइस के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दी गई है. हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन लॉन्च से पहले यह फोन Geekbench बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर लिस्ट देखा गया है, जहाँ से इसके प्रोसेसर, RAM और ऑपरेटिंग सिस्टम की अहम जानकारियाँ सामने आई हैं.

Geekbench लिस्टिंग से सामने आईं ये खूबियाँ

Geekbench पर मॉडल नंबर V2576 के साथ एक Vivo फोन लिस्ट हुआ है, जिसे Vivo S2 माना जा रहा है. बेंचमार्क टेस्ट में इस डिवाइस ने सिंगल-कोर में 998 और मल्टी-कोर टेस्ट में 2,825 पॉइंट्स दर्ज किए हैं.

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  • ऑपरेटिंग सिस्टम और RAM: लिस्टिंग के मुताबिक, यह फोन Android 16 पर काम कर सकता है और इसमें 8GB RAM दी जा सकती है.
  • प्रोसेसर: इसमें MediaTek MT6878 चिपसेट नजर आया है, जिसमें 2.5GHz की क्लॉक स्पीड वाले 4 परफॉर्मेंस कोर और 2.0GHz वाले 4 एफिशिएंसी कोर मौजूद हैं.
  • चिपसेट का अंदाजा: यह कॉन्फिगरेशन MediaTek Dimensity 7300 सीरीज की ओर इशारा करता है, जिससे संभावना जताई जा रही है कि फोन में Dimensity 7360 प्रोसेसर मिल सकता है.

यह चिपसेट डेली टास्क जैसे सोशल मीडिया ब्राउज़िंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, मल्टीटास्किंग और कैजुअल गेमिंग को आसानी से हैंडल कर सकता है. हालांकि, हैवी गेमिंग और लगातार हाई-परफॉर्मेंस वाले काम के लिए यह किसी फ्लैगशिप चिपसेट जितना पावरफुल नहीं होगा.

संभावित लॉन्च डेट और मुख्य स्पेसिफिकेशंस

मशहूर टिपस्टर अभिषेक यादव के मुताबिक, Vivo S2 भारत में 6 अगस्त को दस्तक दे सकता है. लीक हुई रिपोर्ट्स के अनुसार फोन में निम्नलिखित फीचर्स देखने को मिल सकते हैं:

  • डिस्प्ले: प्रीमियम लुक वाली 3D कर्व्ड डिस्प्ले.
  • कैमरा: 50MP Sony रियर कैमरा सेंसर, साथ ही फ्रंट और रियर दोनों कैमरों से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट.
  • स्टोरेज वैरिएंट्स: 8GB + 128GB और 8GB + 256GB ऑप्शंस.
  • कलर ऑप्शंस: Regal Bronze, Sapphire Blue और Silk White.

संभावित कीमत

लीक्स और इंटरनल रिटेल लिस्टिंग की मानें तो Vivo S2 डेमो यूनिट्स की कीमत ₹38,000 से ₹42,000 के बीच आंकी गई है, जबकि इसके 8GB + 128GB बेस वैरिएंट की इंटरनल रेफरेंस प्राइस ₹43,000 बताई जा रही है. हालांकि, सटीक कीमत का खुलासा ऑफिशियल लॉन्च के समय ही होगा.

अगर यह स्मार्टफोन ₹40,000 से ₹45,000 के प्राइस ब्रैकेट में आता है, तो यह सेगमेंट में OnePlus और Motorola जैसे ब्रांड्स के मिड-प्रीमियम स्मार्टफोन्स को कड़ी टक्कर देगा. प्रीमियम डिजाइन, कर्व्ड डिस्प्ले और बेहतरीन कैमरा सेटअप चाहने वाले यूजर्स के लिए यह एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है.

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