Vivo ने Apple से सीखा सबक! नया OriginOS 6 दिखेगा बिलकुल iPhone जैसा, मिलेगा कमाल का AI मैजिक

Vivo ने आखिरकार अपना नया OriginOS 6 लॉन्च कर दिया है जो कि Android 16 पर बेस्ड है. कंपनी ने इसे चीन में पेश किया है और इसके साथ ही BlueOS 3 को भी लॉन्च किया गया है जो Vivo के स्मार्टवॉच के लिए बनाया गया है. यह नया अपडेट सबसे पहले Vivo X300 Pro और Vivo X300 स्मार्टफोन्स पर मिलेगा. कंपनी ने बताया कि नवंबर 2025 से पुराने Vivo और iQOO फोन्स के लिए भी इसका रोलआउट शुरू किया जाएगा.

Apple के Liquid Glass डिजाइन से इंस्पायर्ड नया इंटरफेस

OriginOS 6 का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका नया डिजाइन है जो देखने में Apple iOS 26 के Liquid Glass जैसा लगता है. Vivo ने इस बार अपने यूज़र इंटरफेस को पूरी तरह रीडिज़ाइन किया है. होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन और ऐप इंटरफेस अब ज्यादा स्मूद और डायनामिक दिखाई देते हैं.

इसमें कर्व्ड आइकन्स, ट्रांसपेरेंट लेयर्स और लाइट इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है जिससे इंटरफेस और भी क्लासी लगता है. नया रीसाइज़ेबल क्लॉक विजेट अब नोटिफिकेशन के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाता है. इसके अलावा नए ब्लर ट्रांज़िशन्स और सर्कुलर एलीमेंट्स भी यूज़र एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं.

Atomic Island फीचर: Dynamic Island का जवाब

Vivo ने एक नया फीचर पेश किया है जिसका नाम है “Atomic Island”. यह फीचर Apple के Dynamic Island जैसा काम करता है. इसके ज़रिए यूज़र म्यूज़िक, टाइमर और नोटिफिकेशन को एक फ्लोटिंग बार से कंट्रोल कर सकता है. कंपनी ने कंट्रोल सेंटर को भी रीडिज़ाइन किया है जिसमें अब कस्टमाइज़ेबल क्विक सेटिंग्स, लेयर्ड नोटिफिकेशन्स और स्मूद ट्रांज़िशन्स दिए गए हैं.

Performance और AI में बड़ा अपग्रेड

Vivo ने सिस्टम परफॉर्मेंस को स्मूद बनाने के लिए Blue River Smooth Engine नाम का नया सिस्टम इंजन जोड़ा है. यह ड्यूल-रेंडरिंग आर्किटेक्चर और सुपर-कोर कंप्यूटिंग को मिलाकर लैग को कम करता है और फ्रेम रेट को स्टेबल रखता है.

AI की बात करें तो OriginOS 6 में कई स्मार्ट टूल्स जोड़े गए हैं. इसमें Live Photo AI Removal टूल दिया गया है जो मोशन फोटो से भी अनचाहे ऑब्जेक्ट्स को हटा सकता है. इसके अलावा AI Summary Generator और Circle to Search 2.0 जैसे टूल्स भी दिए गए हैं. Circle to Search 2.0 से यूज़र किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइलाइट करके तुरंत उसका कॉन्टेक्स्ट या इन्फो पा सकता है.

BlueOS 3: स्मार्टवॉच के लिए नया सिस्टम

Vivo ने साथ ही BlueOS 3 भी लॉन्च किया है जो Vivo Watch 5 और iQOO Watch 5 के लिए बनाया गया है. यह नया वॉच सिस्टम बैटरी बैकअप को बढ़ाता है और इसमें नई एनिमेशन व Blue Heart V Calling जैसे फीचर शामिल हैं. यूज़र अपनी पसंद के कस्टम वॉच फेस भी बना सकते हैं.

Rollout Timeline

Vivo OriginOS 6 का रोलआउट नवंबर 2025 से शुरू होगा और मई 2026 तक सभी सपोर्टेड Vivo और iQOO स्मार्टफोन्स तक पहुंच जाएगा.