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क्या वाकई कूलर में मिट्टी का मटका डालना सही? कूलिंग के लिए कितना फायदेमंद, समझें इस वायरल हैक के पीछे का लॉजिक

इसके साथ ही यह दावा किया जा रहा है कि अगर एयर कूलर के अंदर एक मिट्टी का घड़ा या मटका रख दिया जाए तो कूलर AC जैसी ठंडी हवा देने लगता है. लेकिन. यह कितना सही और कितना फेक चलिए इस लेख के माध्यम से जानते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: May 31, 2026 12:11:15 PM IST

क्या वाकई कूलर में मिट्टी का मटका डालना सही? कूलिंग के लिए कितना फायदेमंद, समझें इस वायरल हैक के पीछे का लॉजिक


How to increase Cooler Cooling: इन दिनों तापमान इतना ज्यादा है कि कुछ ही समय में बाहर निकलने पर पसीने छूटने लगते हैं. गर्मी से बचने या राहत पाने के लिए अक्सर लोग ACऔर कूलर का सहारा लेते हैं. क्योंकि, इस तापमान में पंखा ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है. हालांकि, तापमान बढ़ने पर कई लोगों के कूलर में भी समस्या आती है या फिर कूलर उस कार्यक्षमता के साथ काम नहीं कर पाता है, जैसे उसको करना चाहिए. कूलर की कूलिंग को बढ़ाने के लिए इन दिनों सोशल मीडिया पर एक हैक तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि लोग कूलर में मिट्टी का मटका डालते हुए नजर आ रहे हैं.

इसके साथ ही यह दावा किया जा रहा है कि अगर एयर कूलर के अंदर एक मिट्टी का घड़ा या मटका रख दिया जाए तो कूलर AC जैसी ठंडी हवा देने लगता है. लेकिन. यह कितना सही और कितना फेक चलिए इस लेख के माध्यम से जानते हैं. 

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क्या है यह वायरल मटके वाली हैक? 

दरअसल, यह एक ऐसी हैक है, जिसमें लोगों का मानना है कि अगर मिट्टी के मटके में ठंडा पाना भरकर कूलर में रख दिया जाए तो उससे कूलिंग को बढ़ाया जा सकता है. आजकल बहुत से लोग सोशल मीडिया पर इस हैक को अपना भी रहे हैं. इसमें लोग कूलर की मोटर के पास मटके में ठंडा पानी भरकर रख रहे हैं. 

लेकिन, जब आप मटके को बंद कूलर में रख देते हैं तो ऐसे में कूलर को हवा नहीं मिल पाती है. हालांकि, देखा जाए तो यह कूलर की कूलिंग को थोड़ा सा बढ़ा सकता है, लेकिन यह दावा करना पूरी तरह गलत होगा कि इस ट्रिक से कूलर AC जैसी हवा दे सकता है. 

कैसे काम करती है यह ट्रिक?

लोगों का मानना है कि आमतौर पर मिट्टी के बर्तन में पानी रखना प्लास्टिक या अन्य कंटेनर में रखने से ज्यादा ठंडा रहता है. वहीं, मिट्टी के बर्तन में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, इनमें से पानी धीरे-धीरे करके बाहर की सतह पर आने लगता है और हरवा के संपर्क में आने पर कूलर में उड़ने लगता है. इससे आपतक ठंडा पानी के छीटे के बौझार आ सकते हैं, जिससे आपको सामान्य के मुकाबले थोड़ा ज्यादा अच्छा महसूस हो सकता है.

Tags: cooler tips
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