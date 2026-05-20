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लेना चाहते हैं बड़े साइज की SUV? VinFast VF MPV 7 vs Tata Safari में क्या रहेगी बेस्ट? फीचर्स में कौन ज्यादा दमदार

कंफर्ट के मामले में भी दोनों ही कारें किसी से कम नहीं है. अगर आप दोनों को लेकर कंफ्यूज हैं तो ऐसे में इस लेख को जरूर पढ़ें. चलिए जानते हैं दोनों कारों में कौन सी बड़े अंतर आते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: May 20, 2026 7:36:24 PM IST

लेना चाहते हैं बड़े साइज की SUV? VinFast VF MPV 7 vs Tata Safari में क्या रहेगी बेस्ट? फीचर्स में कौन ज्यादा दमदार


Best SUV in India: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में SUVs का जलवा पिछले दशकों से बरकरार है. मिड या कॉम्पैक्ट साइज एसयूवी की तुलना में बड़े साइज की कारों को ज्यादा पसंद किया जाता है. टाटा सफारी कई सालों से रोड का रोजा बनकर अपना दबदबा बनाए हुए है. भारत में सफारी को एक टिकाऊ और दमदार SUV कार मानी जाती है. इस कार का मुकाबला VinFast VF MPV 7 के साथ किया जाता है. दोनों ही कारें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती हैं. केवल सेफ्टी में ही नहीं, बल्कि यह दोनों ही कारें लुक्स में भी अन्य एसयूवी कारों से काफी अच्छी हैं.

कंफर्ट के मामले में भी दोनों ही कारें किसी से कम नहीं है. अगर आप दोनों को लेकर कंफ्यूज हैं तो ऐसे में इस लेख को जरूर पढ़ें. चलिए जानते हैं दोनों कारों में कौन सी बड़े अंतर आते हैं. 

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फीचर्स में क्या है तुलना?

VinFast VF MPV 7 में लेटेस्ट फीचर्स दिए गए हैं. इस कार में आपको 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन दिए जाने के साथ ही साथ क्लसाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले और एक टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टेबल फीचर भी दिया गया है. इस कार में आपको Android Auto के अलावा ऐप्पल कारप्ले का भी ऑप्शन दिया जाता है. कार में आपको 126 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है. Tata Safari में आपको फ्रंट में LED DRLs मिलने के साथ ही प्रीमियम कैबिन भी मिलता है, जो इस कार के लुक को और ज्यादा शानदार बनाता है. इसके साथ ही साथ इस कार में आपको LED daytime running light (DRL) के साथ-साथ 19 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं. 

परफॉर्मेंस में कौन किससे आगे? 

VinFast VF MPV 7 में आपको 60.13kWh का बैटरी पैक दिया जाता है. इस कार में आपको लगभग 517 किलोमीटर की रेंज मिलती है. यह कार मात्र 9 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तय करने की क्षमता रखती है. चार्जिंग की बात करें तो यह कार 30 मिनट के अंदर 70 फीसदी तक चार्ज हो सकती है. Tata Safari में आपको 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिलता है साथ ही वहीं, पेट्रोल में आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है. डीजल में यह कार आपको 170 PS की पावर देने के साथ 350 NM का टॉर्क जनरेट करती है. 
 

Tags: Best SUV
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