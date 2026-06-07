VinFast VF MPV 7 vs Jeep Compass: कौन सी कार है सेग्मेंट की बेस्ट? किसमें मिलते हैं एडवांस फीचर्स, किसे लेना रहेगा सही

VinFast VF MPV 7 vs Jeep Compass: भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी कारों को एक अलग ही जगह मिली है. यह सेगमेंट काफी अच्छा और किफायती माना जाता है, जो अन्य कारों से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है. बहुत से लोग आज के समय में कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लेकर उसमें सीएनजी किट लगवाकर भी चलाते हैं, जोकि काफी किफायती विकल्प हो सकता है. चाहे ऑफिस जाना हो या फैमली के साथ छोटी-मोटी ट्रिप पर ही क्यों न जाना हो. कार आज के समय में एक बेस्ट विकल्प मानी जाती है. लेकिन, ऐसे में एक अच्छी और किफायती कार लेना वाकई बेस्ट होती है.

अगर आप एक किफायती और बजट फ्रेंडली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में VinFast VF MPV 7 vs Jeep Compass में से किसी एक को ले सकते हैं. चलिए जानते हैं इन दोनों कारों के बीच क्या अंतर देखने के लिए मिलते हैं.

फीचर्स की क्या है तुलना?

Jeep Compass एक बेहतरीन कार है, जिसमें आपको 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है साथ ही साथ ऐप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्सन देखने के लिए मिल जाता है. इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा के साथ-साथ वेंटिलेटेड सीट्स और पैनेरॉमिक सनरूफ का भी ऑप्शन मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ VinFast VF MPV 7 में लेटेस्ट फीचर्स दिए गए हैं. इस कार में आपको 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन दिए जाने के साथ ही साथ क्लसाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले और एक टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टेबल फीचर भी दिया गया है. इस कार में आपको Android Auto के अलावा ऐप्पल कारप्ले का भी ऑप्शन दिया जाता है.

कैसी है दोनों की परफॉर्मेंस?

VinFast VF MPV 7 एक इलेक्ट्रिक कार है, इसलिए इसमें आपको 60.13kWh का बैटरी पैक दिया जाता है. इस कार में आपको लगभग 517 किलोमीटर की रेंज मिलती है. वहीं, दूसरी तरफ Jeep Compass में आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस और पावर मिल जाती है. इसकी बॉडी की क्वालिटी अच्छी होने के साथ ही इंजन भी काफी दमदार आता है. इस कार में आपको 2.0-लीटर मल्टीजेट डीजल इंजन मिल जाता है, जो 3,750 rpm पर 170 hp की पावर देता है.