Home > टेक - ऑटो > Vijay Sales Apple Days Sale: iPhone 17 Pro की कीमत में भारी गिरावट! Vijay Sales की सेल में मची लूट, जानें नई कीमत

Vijay Sales Apple Days Sale: iPhone 17 Pro की कीमत में भारी गिरावट! Vijay Sales की सेल में मची लूट, जानें नई कीमत

iPhone 17 Pro discount sale: विजय सेल्स Apple Days Sale: iPhone 17 Pro भारी बचत और क्रेडिट-डेबिट कार्ड पर एक्सट्रा ऑफर! स्टॉक खत्म होने से पहले इस सुनहरे मौके का उठाएं फायदा.

By: Shivani Singh | Last Updated: December 30, 2025 8:51:56 PM IST

Vijay Sales Apple Days Sale में iPhone 17 Pro पर बड़ी छूट का ऑफर
Vijay Sales Apple Days Sale में iPhone 17 Pro पर बड़ी छूट का ऑफर


You Might Be Interested In

iPhone 17 Pro discount sale: विजय सेल्स ने अपनी चल रही Apple Days Sale के दौरान Apple iPhone 17 Pro पर नए डिस्काउंट की घोषणा की है. यह Apple के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर मिलने वाले सबसे दुर्लभ डिस्काउंट में से एक है. यह डील 256GB स्टोरेज वेरिएंट पर लागू है और सीमित समय के लिए ऑनलाइन और पूरे भारत में कुछ चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर पर उपलब्ध है.

डील की डिटेल्स और कीमत

Apple iPhone 17 Pro (256GB) अभी विजय सेल्स पर Rs 1,25,490 की डिस्काउंटेड कीमत पर मिलेगी. इस स्मार्टफोन की ओरिजिनल MRP Rs 1,34,900 थी जिसका मतलब है कि कीमत में सीधे Rs 9,410 या लगभग 7 प्रतिशत की कटौती की गई है. अआप्को बताते चलें कि डिस्काउंटेड कीमत में सभी टैक्स शामिल हैं और यह बिना किसी एक्सचेंज ऑफर के उपलब्ध है.

You Might Be Interested In

कीमत में सीधी कटौती के अलावा, विजय सेल्स कई बैंक-आधारित इंस्टेंट डिस्काउंट और EMI फायदे भी दे रहा है. ये ऑफर चुने गए पेमेंट मेथड के आधार आपको करके दिया जाएगा.

बैंक ऑफर और EMI फायदे

कुछ सेलेक्टिव बैंक कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों से EMI पर इंस्टेंट डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं. आपको बताते चलें कि विजय सेल्स ICICI बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड EMI पर फ्लैट Rs 5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहा है. SBI क्रेडिट कार्ड यूजर नो-कॉस्ट EMI ट्रांजैक्शन पर फ्लैट Rs 4,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं. वहीं IDFC First Bank क्रेडिट कार्ड नो-कॉस्ट EMI पर भी इसी तरह Rs 4,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट उपलब्ध है जबकि HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर छह महीने और उससे ज़्यादा की EMI अवधि पर Rs 4,500 तक की छूट ले सकते हैं.

यहां कम लागत वाले EMI ऑप्शन भी उपलब्ध हैं. जिसमें 24 महीने की अवधि के लिए मासिक किस्तें लगभग Rs 5,653 से शुरू होती हैं. जो बैंक की मंजूरी और एलिजिबिलिटी पर निर्भर करेगी।

ये डील कैसे पाएं

डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए खरीदार विजय सेल्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं वहां Apple iPhone 17 Pro सर्च करके 256GB स्टोरेज वेरिएंट चुन सकते हैं और चेकआउट के दौरान एक एलिजिबल बैंक ऑफर चुन सकते हैं. वहीं ऑफलाइन खरीदार अपने नज़दीकी विजय सेल्स स्टोर पर जा सकते हैं और स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर बिलिंग काउंटर पर उन्हीं बैंक ऑफर का विकल्प चुन सकते हैं. 

ज़्यादातर फेस्टिव और सीमित समय के ऑफर की तरह कीमतें और बैंक फायदे बिना किसी पूर्व सूचना के बदल सकते हैं, इसलिए इच्छुक खरीदारों को जल्दी खरीदारी करने की सलाह दी जाती है.

You Might Be Interested In
Tags: iphone 17 pro discountiPhone 17 Pro Maxiphone 17 pro price dropvijay sales
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Fit After 40: इन सितारों ने 40 के बाद हासिल...

December 30, 2025

पार्टी की शान, नए साल के जश्न के लिए खास...

December 30, 2025

परदे पर जादू, 2025 की वो जोड़ियां जिन्होंने जीता दर्शकों...

December 30, 2025

DIY ब्यूटी हैक्स, अब घर पर ही आसान नुस्खे का...

December 30, 2025

खुशी कपूर के 8 शानदार लुक्स जिन्हें आप कर सकते...

December 30, 2025

Skin Tips: सर्दियों में चमकदार त्वचा का सीक्रेट है ये...

December 30, 2025
Vijay Sales Apple Days Sale: iPhone 17 Pro की कीमत में भारी गिरावट! Vijay Sales की सेल में मची लूट, जानें नई कीमत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vijay Sales Apple Days Sale: iPhone 17 Pro की कीमत में भारी गिरावट! Vijay Sales की सेल में मची लूट, जानें नई कीमत
Vijay Sales Apple Days Sale: iPhone 17 Pro की कीमत में भारी गिरावट! Vijay Sales की सेल में मची लूट, जानें नई कीमत
Vijay Sales Apple Days Sale: iPhone 17 Pro की कीमत में भारी गिरावट! Vijay Sales की सेल में मची लूट, जानें नई कीमत
Vijay Sales Apple Days Sale: iPhone 17 Pro की कीमत में भारी गिरावट! Vijay Sales की सेल में मची लूट, जानें नई कीमत