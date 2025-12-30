Vijay Sales Apple Days Sale: iPhone 17 Pro की कीमत में भारी गिरावट! Vijay Sales की सेल में मची लूट, जानें नई कीमत

iPhone 17 Pro discount sale: विजय सेल्स ने अपनी चल रही Apple Days Sale के दौरान Apple iPhone 17 Pro पर नए डिस्काउंट की घोषणा की है. यह Apple के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर मिलने वाले सबसे दुर्लभ डिस्काउंट में से एक है. यह डील 256GB स्टोरेज वेरिएंट पर लागू है और सीमित समय के लिए ऑनलाइन और पूरे भारत में कुछ चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर पर उपलब्ध है.

डील की डिटेल्स और कीमत

Apple iPhone 17 Pro (256GB) अभी विजय सेल्स पर Rs 1,25,490 की डिस्काउंटेड कीमत पर मिलेगी. इस स्मार्टफोन की ओरिजिनल MRP Rs 1,34,900 थी जिसका मतलब है कि कीमत में सीधे Rs 9,410 या लगभग 7 प्रतिशत की कटौती की गई है. अआप्को बताते चलें कि डिस्काउंटेड कीमत में सभी टैक्स शामिल हैं और यह बिना किसी एक्सचेंज ऑफर के उपलब्ध है.

कीमत में सीधी कटौती के अलावा, विजय सेल्स कई बैंक-आधारित इंस्टेंट डिस्काउंट और EMI फायदे भी दे रहा है. ये ऑफर चुने गए पेमेंट मेथड के आधार आपको करके दिया जाएगा.

बैंक ऑफर और EMI फायदे

कुछ सेलेक्टिव बैंक कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों से EMI पर इंस्टेंट डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं. आपको बताते चलें कि विजय सेल्स ICICI बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड EMI पर फ्लैट Rs 5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहा है. SBI क्रेडिट कार्ड यूजर नो-कॉस्ट EMI ट्रांजैक्शन पर फ्लैट Rs 4,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं. वहीं IDFC First Bank क्रेडिट कार्ड नो-कॉस्ट EMI पर भी इसी तरह Rs 4,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट उपलब्ध है जबकि HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर छह महीने और उससे ज़्यादा की EMI अवधि पर Rs 4,500 तक की छूट ले सकते हैं.

यहां कम लागत वाले EMI ऑप्शन भी उपलब्ध हैं. जिसमें 24 महीने की अवधि के लिए मासिक किस्तें लगभग Rs 5,653 से शुरू होती हैं. जो बैंक की मंजूरी और एलिजिबिलिटी पर निर्भर करेगी।

ये डील कैसे पाएं

डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए खरीदार विजय सेल्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं वहां Apple iPhone 17 Pro सर्च करके 256GB स्टोरेज वेरिएंट चुन सकते हैं और चेकआउट के दौरान एक एलिजिबल बैंक ऑफर चुन सकते हैं. वहीं ऑफलाइन खरीदार अपने नज़दीकी विजय सेल्स स्टोर पर जा सकते हैं और स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर बिलिंग काउंटर पर उन्हीं बैंक ऑफर का विकल्प चुन सकते हैं.

ज़्यादातर फेस्टिव और सीमित समय के ऑफर की तरह कीमतें और बैंक फायदे बिना किसी पूर्व सूचना के बदल सकते हैं, इसलिए इच्छुक खरीदारों को जल्दी खरीदारी करने की सलाह दी जाती है.