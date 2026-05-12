PhonePe-GPay या बैंकिंग ऐप? जानिए किससे UPI पेमेंट करना ज्यादा सुरक्षित

UPI Vs Banking Apps: भारत में डिजिटल पेमेंट अब लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बिजनेस तक हर जगह यूपीआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. गूगल पे, फोनपे और पेटीएम जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स ने ऑनलाइन भुगतान को बेहद आसान बना दिया है. हालांकि डिजिटल सुविधा बढ़ने के साथ साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं. ऐसे में लोग यह जानना चाहते हैं कि यूपीआई पेमेंट के लिए कौन सा तरीका ज्यादा सुरक्षित है — बैंकिंग ऐप्स या थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप्स.

बैंकिंग ऐप्स क्यों माने जाते हैं ज्यादा सुरक्षित

टीवी9 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे के मुताबिक यूपीआई पेमेंट के लिए बैंकिंग ऐप्स का इस्तेमाल ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. इसका कारण यह है कि बैंकिंग ऐप्स सीधे बैंक के कोर सिस्टम से जुड़े होते हैं. जब कोई ट्रांजेक्शन होता है, तो बैंक उस प्रक्रिया को सीधे मॉनिटर कर सकता है और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने की क्षमता रखता है.

अगर किसी यूजर के साथ फ्रॉड हो जाए या ट्रांजेक्शन फेल हो जाए, तो बैंकिंग ऐप्स के जरिए शिकायत दर्ज कराना और समाधान पाना अपेक्षाकृत आसान होता है. बैंक के पास ट्रांजेक्शन पर ज्यादा कंट्रोल होता है, जिससे यूजर की सुरक्षा बढ़ जाती है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सीधे बैंक के आधिकारिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना साइबर सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा भरोसेमंद विकल्प है.

थर्ड पार्टी ऐप्स में कैसे बढ़ता है जोखिम

गूगल पे, फोनपे और अन्य थर्ड पार्टी ऐप्स मुख्य रूप से एक मिडिल प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं. ये ऐप्स केवल पेमेंट रिक्वेस्ट को एनपीसीआई और बैंकिंग नेटवर्क तक पहुंचाते हैं, जबकि असली लेनदेन बैंक के जरिए पूरा होता है. साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार इन ऐप्स में कैशबैक, प्रमोशनल ऑफर और विज्ञापन अधिक दिखाई देते हैं. कई बार साइबर अपराधी फर्जी ऑफर, लिंक या मैसेज के जरिए लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं. यूजर अनजाने में संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर देते हैं या अपनी जानकारी साझा कर बैठते हैं, जिससे फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है.

इसके अलावा अगर तकनीकी समस्या या साइबर हमला हो जाए, तो यूजर को समाधान पाने में ज्यादा समय लग सकता है क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप्स के पास बैंक जितना कंट्रोल नहीं होता.

बैंकिंग ऐप्स में भी मिलती हैं सभी सुविधाएं

कई लोगों को लगता है कि बैंकिंग ऐप्स केवल बैलेंस चेक या फंड ट्रांसफर के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन अब लगभग सभी बैंक अपने ऐप्स में पूरी यूपीआई सुविधा दे रहे हैं. यूजर इन ऐप्स के जरिए दुकानों पर स्कैन करके पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल भुगतान और अन्य डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.

कई बैंकिंग ऐप्स ने अब क्विक यूपीआई फीचर भी शुरू कर दिया है, जिससे बिना पूरा लॉगिन किए छोटे पेमेंट आसानी से किए जा सकते हैं. इससे बैंकिंग ऐप्स पहले की तुलना में ज्यादा तेज और सुविधाजनक बन गए हैं.

बैंकिंग ऐप्स की कुछ सीमाएं भी

हालांकि बैंकिंग ऐप्स सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ सीमाएं भी हैं. जिन लोगों के कई बैंकों में खाते हैं, उन्हें अलग-अलग बैंकिंग ऐप्स इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं. वहीं थर्ड पार्टी ऐप्स की तरह यहां ज्यादा कैशबैक और रिवार्ड ऑफर नहीं मिलते. कुछ सरकारी बैंकों में ऐप एक्टिवेशन के लिए शाखा में जाना भी जरूरी हो सकता है.

सुरक्षित डिजिटल पेमेंट के लिए जरूरी सावधानियां

साइबर एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि डिजिटल पेमेंट करते समय हमेशा आधिकारिक ऐप्स ही डाउनलोड करें. किसी अनजान लिंक, कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें और अपनी बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें. मजबूत पासवर्ड और स्क्रीन लॉक का इस्तेमाल करना भी जरूरी माना जाता है. सही सावधानियों के साथ डिजिटल पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है.

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