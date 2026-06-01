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UPI पेमेंट्स ने छुआ अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा, मई 2026 में 29.90 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन, IPL का बड़ा हाथ

Digital Payments India: NPCI के आंकड़ों के मुताबिक, मई 2026 में UPI के जरिए कुल 29.90 लाख करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए.

By: Shubahm Srivastava | Published: June 1, 2026 2:50:55 PM IST

UPI पेमेंट्स ने छुआ बड़ा आंकड़ा
UPI पेमेंट्स ने छुआ बड़ा आंकड़ा


UPI Record May 2026: भारत में डिजिटल भुगतान का विस्तार लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है. मई 2026 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने ट्रांजैक्शन संख्या और कुल लेनदेन मूल्य दोनों के मामले में नया रिकॉर्ड स्थापित किया. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देशभर में करोड़ों लोगों ने रोजमर्रा के भुगतान के लिए UPI का उपयोग किया, जिससे डिजिटल इकोसिस्टम की मजबूती और बढ़ती स्वीकार्यता साफ दिखाई देती है.

मई 2026 में 29.90 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन

NPCI के आंकड़ों के मुताबिक, मई 2026 में UPI के जरिए कुल 29.90 लाख करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए. यह अप्रैल 2026 के 29.03 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से अधिक है. वहीं, मई 2025 की तुलना में इसमें लगभग 19 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह वृद्धि दर्शाती है कि देश में डिजिटल भुगतान अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

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ट्रांजैक्शन संख्या भी पहुंची रिकॉर्ड स्तर पर

मई 2026 में UPI के जरिए कुल 23.2 अरब लेनदेन दर्ज किए गए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है. अप्रैल 2026 में यह संख्या 22.35 अरब थी. विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती डिजिटल साक्षरता, आसान भुगतान प्रक्रिया और UPI आधारित सेवाओं के विस्तार ने लोगों को नकदी के बजाय डिजिटल माध्यम अपनाने के लिए प्रेरित किया है. यही कारण है कि हर महीने नए रिकॉर्ड बनते दिखाई दे रहे हैं.

IPL और समर ट्रैवल ने बढ़ाई रफ्तार

डिजिटल भुगतान में इस तेज उछाल के पीछे कई मौसमी कारण भी रहे. विशेषज्ञों के अनुसार, गर्मियों की छुट्टियों, बढ़ी हुई यात्रा गतिविधियों और IPL 2026 के दौरान उपभोक्ताओं के बढ़े खर्च ने UPI उपयोग को नई गति दी. लोगों ने होटल बुकिंग, यात्रा टिकट, ऑनलाइन शॉपिंग, रेस्तरां भुगतान और मनोरंजन सेवाओं के लिए बड़े पैमाने पर UPI का इस्तेमाल किया. इसी वजह से ट्रांजैक्शन संख्या और कुल मूल्य दोनों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली.

भारत से दुनिया तक बढ़ रहा UPI का दायरा

UPI अब केवल भारत तक सीमित नहीं रह गया है. यह संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल और मॉरीशस जैसे कई देशों में भी उपलब्ध हो चुका है. इससे भारतीय यात्रियों और प्रवासियों को सीमा पार भुगतान में बड़ी सुविधा मिल रही है.

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, UPI का औसत टिकट साइज समय के साथ कम हुआ है, जिसे विशेषज्ञ मजबूत और परिपक्व डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम का संकेत मानते हैं. साथ ही, “क्रेडिट ऑन UPI” और “क्रॉस-बॉर्डर UPI” जैसी नई सुविधाएं भविष्य में इसके विस्तार को और गति दे सकती हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में UPI भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरता रहेगा.

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Tags: Digital Payments IndiaIPL 2026 UPI GrowthNPCI UPI TransactionsUPI Record May 2026UPI Transaction Volume
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