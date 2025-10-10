Paytm से लेकर Gpay तक, बदल जाएगा UPI का नियम; अभी ही जान लें वरना…
UPI payments: NPCI 31 दिसंबर से यूपीआई को और भी ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू कर रहा है.

By: Heena Khan | Published: October 10, 2025 6:38:58 AM IST

upi payment
upi payment

UPI Rules Change: आजकल ऑनलाइन मनी ट्रांसफर काफी आम बात है. वहीं आज के दौर में हर कोई ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करता है. ऐसे में लोग paytm, google pay, जैसे कई app का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आपको बता दें अब इसके नियम बदलने वाले हैं. जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) 31 दिसंबर से यूपीआई को और भी ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू कर रहा है. इस नए नियम के तहत, उपयोगकर्ता अब किसी भी यूपीआई ऐप से अपने सभी लेनदेन (ऑटो पेमेंट्स) को देख और प्रबंधित कर सकेगा, भले ही वो किसी और ऐप पर किए गए हों.

जानिये क्या-क्या होगा बदलाव 

सभी UPI ऐप्स और भुगतान सेवा प्रदाताओं (PSP) को 31 दिसंबर, 2025 तक इस नई सुविधा को लागू करना होगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब, अगर आप Google Pay, PhonePe, Paytm या किसी भी ऐप पर लेन-देन करते हैं, तो आप उन्हें एक ही ऐप में देख सकते हैं और प्रबंधित कर सकेंगे. इससे वित्तीय योजना बनाना और स्वचालित भुगतानों पर नज़र रखना आसान हो जाएगा.

अब ट्रांजेक्शन करना चुटकियों का खेल 

सीए पंकज शर्मा का कहना है कि इस सुविधा से उपयोगकर्ता अपने ट्रांजेक्शन किसी भी ऐप से दूसरे ऐप में ट्रांसफर कर सकेगा. इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप एक ऐप से दूसरे ऐप में जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी ऑटो-डेबिट सेटिंग्स रीसेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एनपीसीआई ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी प्रक्रिया उपयोगकर्ता-स्वतंत्र होगी. उपयोगकर्ताओं को किसी भी कैशबैक, सूचना या छूट का लालच नहीं दिया जाएगा.

ऐप्स को फॉलो करने होंगे ये नियम 

सभी UPI ऐप्स और बैंकिंग ऐप्स को “बैंक खाता प्रबंधित करें” या “UPI OTP” नामक एक समर्पित अनुभाग बनाना होगा यहां उपयोगकर्ता अपने लेनदेन देख और पोर्ट कर सकें. इसके अलावा, इन ऐप्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपयोगकर्ता की जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय ही रहे. किसी भी लेनदेन संबंधी जानकारी का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा.

