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भारत में लॉन्च होने वाली हैं Sub 4m की ये कॉम्पैक्ट SUV कारें, फीचर्स और परफॉर्मेंस में भी काफी दमदार

कई कार निर्माता कंपनियां अपनी 4 मीटर के सेगमेंट में आने वाली कारें लॉन्च करने के लिए तैयार हैं. ऐसे में देखने वाली बात यह है कि सब 4 मीटर वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कारें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितनी सफल रहती हैं.

By: Kunal Mishra | Published: May 16, 2026 1:40:41 PM IST

भारत में लॉन्च होने वाली हैं Sub 4m की ये कॉम्पैक्ट SUV कारें, फीचर्स और परफॉर्मेंस में भी काफी दमदार


Upcoming Sub 4m SUV Cars: कार लेना आज के समय में एक जरूरत बन चुकी है. भारतीय कार बाजार में पिछले कुछ सालों में SUV सेगमेंट ने जबरदस्त तेजी देखने के लिए मिली है. शहरों की भीड़भाड़ वाली सड़कों से लेकर गांव की खराब और टूटी सड़कों में भी कॉम्पैक्ट एसयूवी कारें काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती हैं. देखा जाए तो 4 मीटर वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कारों का काफी क्रेज देखा जाता है. इस सेगमेंट में आने वाली कारों की भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान है.

कई कार निर्माता कंपनियां अपनी 4 मीटर के सेगमेंट में आने वाली कारें लॉन्च करने के लिए तैयार हैं. ऐसे में देखने वाली बात यह है कि सब 4 मीटर वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कारें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितनी सफल रहती हैं.  

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Hyundai Compact EV

सब 4 मीटर एसयूवी कारों के लॉन्च होने की लिस्ट में Hyundai Compact EV भी शामिल है. यह एक इलेक्ट्रिक कार है, जिसमें आपको कई दमदार फीचर्स के साथ ही साथ एक शानदार रेंज और जबरदस्त पावर-परफॉर्मेंस भी मिलती है. हालांकि, फिलहाल कार के बारे में कोई ज्यादा आधिकारिक जानकारी नहीं है. लेकिन, क्रेटा के इलेक्ट्रिक वैरिएंट के बाद हुंडई अपनी नई कार को लॉन्च कर सकती है.  

Vinfast VF3

जानी-मानी कार निर्माता कंपनी Vinfast काफी दमदार कारें बनाती है. कंपनी द्वारा सब 4 मीटर के सेगमेंट में कदम रखा जा रहा है. यह कार काफी अच्छी रेंज के साथ ही एक अच्छी लेंथ के साथ मिल सकती है. इस कार में 18.64 kWh का बैटरी पैक मिलने के साथ ही यह कार आपको 215 किलोमीटर प्रति घटे की रेंज दे सकती है. यह कार भारतीय बाजार में कई बड़ी कारों को टक्कर दे सकती है. 

Kia Sonet Gen 2 

अगर आप सब 4 मीटर वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में Kia Sonet Gen 2 के लॉन्च होने का इंतजार कर सकते हैं. यह कार भारतीय बाजार में जल्दी ही लॉन्च की जा सकती है. जानकारी के मुताबिक इसे साल 2026 के आखिर में या 2027 में लॉन्च किया जा सकता है. सेफ्टी के तौर पर भी इस कार में कई जबरदस्त फीचर्स मिल सकते हैं. 

Tags: Vinfast VF3
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