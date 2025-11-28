Home > टेक - ऑटो > दिसंबर में धुआंधार एंट्री: Vivo X300 से OnePlus 15R तक कई स्मार्टफोन्स की होगी लांचिंग

Upcoming Smartphones in December: दिसंबर में Vivo, Redmi, OnePlus और Realme के पांच नए स्मार्टफोन लॉन्च होंगे. कैमरा, तेज प्रोसेसर और बड़ी बैटरी जैसी खासियतें मिलेंगी. जानें सब कुछ डिटेल में-

By: sanskritij jaipuria | Published: November 28, 2025 10:44:37 AM IST

Redmi 15C 5G
Redmi 15C 5G


Upcoming Smartphones in December: दिसंबर का महीना स्मार्टफोन खरीदारों के लिए काफी अहम रहने वाला है. साल खत्म होने से पहले कई बड़ी कंपनियां अपने नए मॉडल बाजार में उतारने वाली हैं. Vivo, Redmi, OnePlus और Realme के कुल पांच फोन की लॉन्च तारीखें तय हो चुकी हैं. आइए जानते हैं किस दिन कौन-सा फोन आएगा और उसमें क्या मिलने की उम्मीद है.

 Vivo X300 Series – 2 दिसंबर

Vivo अपनी नई X300 सीरीज के तहत दो मॉडल लाएगा X300 Pro और X300. इनमें कैमरे सबसे बड़ी खासियत होंगे. उम्मीद है कि X300 में 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरा, 50 मेगापिक्सल मुख्य कैमरा और 50 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है. फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 प्रोसेसर दिए जाने की संभावना है. लॉन्च के बाद ये मॉडल Flipkart पर उपलब्ध होगा.

 Redmi 15C 5G – 3 दिसंबर

Redmi का नया 5G फोन 15C 5G भी दिसंबर में दस्तक दे रहा है. कंपनी ने लॉन्च तारीख को पक्का कर दिया है. ये फोन Redmi की वेबसाइट के साथ-साथ Amazon पर भी खरीदा जा सकेगा. स्पेसिफिकेशन का पूरा विवरण अभी सामने नहीं आया है.

 OnePlus 15R – 17 दिसंबर

OnePlus अपने नए मॉडल 15R को 17 दिसंबर को पेश करेगा. इस फोन में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर और OxygenOS 16. जैसी खूबियां मिलने की उम्मीद है, जो तेज परफॉर्मेंस और स्मूथ उपयोग के लिए बनाई गई हैं. लॉन्च के बाद ये फोन Amazon पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

 Realme P4x 5G – 4 दिसंबर

Realme का नया P4x 5G उन लोगों के लिए है जो बड़ी बैटरी और मजबूत परफॉर्मेंस चाहते हैं. इस फोन में मिलने की उम्मीद है- 7000mAh बैटरी, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा 5G प्रोसेसर, 45W फास्ट चार्जिंग, 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस, 8GB + 10GB वर्चुअल रैम, 50 मेगापिक्सल एआई कैमरा, कूलिंग सिस्टम. लॉन्च के बाद यह फोन Realme की साइट और Flipkart पर मिलेगा.

अगर आप दिसंबर में नया स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं, तो आपके पास कई अच्छे ऑप्शन होंगे. अलग-अलग कंपनियों के ये मॉडल कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर और 5G कनेक्टिविटी जैसी खूबियों के साथ आ रहे हैं. अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से इनमें से सही फोन चुनना आसान रहेगा.

Tags: redmi 15c 5gUpcoming Smartphones in Decemberupcoming smartphones in india
