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अप्रैल में टेक लवर्स की होगी मौज, मार्केट में OnePlus से लेकर Oppo तक आ रहे कई शानदार फोन

Upcoming Smartphones in April 2026: अप्रैल का महीना टेक लवर्स के लिए काफी खास होने वाला है. इस महीने कई फोन लॉन्च होंगे. तो अगर आप फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो अप्रैल तक का इंतजार जरूर करें-

By: sanskritij jaipuria | Published: March 25, 2026 4:42:57 PM IST

अप्रैल में टेक लवर्स की होगी मौज, मार्केट में OnePlus से लेकर Oppo तक आ रहे कई शानदार फोन


Upcoming Smartphones in April 2026: अप्रैल 2026 स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी रोमांचक महीना साबित होने वाला है. इस महीने भारत और चीन जैसे बड़े मार्केट्स में कई नए डिवाइस पेश किए जाएंगे. मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम फ्लैगशिप तक, हर सेगमेंट में यूजर्स को नए फीचर्स और बेहतर परफॉर्मेंस वाले फोन देखने को मिल सकते हैं.

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OnePlus Nord 6 और Nord CE 6

OnePlus अपनी फेमस Nord सीरीज के नए वेरिएंट्स भारत में लॉन्च कर सकता है. Nord 6 खासकर स्मूद परफॉर्मेंस और बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें बड़ा AMOLED डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट और पावरफुल प्रोसेसर शामिल होने की संभावना है.

कैमरा सेटअप भी काफी प्रभावशाली हो सकता है, जिसमें हाई-रेजोल्यूशन प्राइमरी कैमरा और बेहतर सेल्फी कैमरा शामिल हैं. बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग की सुविधा इसे और आकर्षक बनाती है. मिड-रेंज प्राइसिंग के चलते ये फोन खासकर युवाओं और गेमर्स के लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है.

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 Oppo Find X9 Ultra

Oppo अपने फ्लैगशिप लाइनअप को और मजबूत करते हुए Find X9 Ultra और X9s Pro लॉन्च कर सकता है. इन फोन में कैमरा क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें मल्टी-कैमरा सेटअप, हाई-मेगापिक्सल सेंसर और एडवांस जूम तकनीक देखने को मिल सकती है. इसके अलावा, शानदार डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और लंबी बैटरी लाइफ इसे प्रीमियम सेगमेंट में विशेष बनाते हैं.

 OnePlus Ace 6 Ultra

चीन में लॉन्च होने वाला ये मॉडल हाई परफॉर्मेंस फोन के रूप में सामने आ सकता है. इसमें बड़ा और स्मूद डिस्प्ले, लेटेस्ट चिपसेट और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स होने की उम्मीद है. Ace सीरीज हमेशा फ्लैगशिप-लेवल परफॉर्मेंस कम कीमत में पेश करने के लिए जानी जाती है, और Ace 6 Ultra भी उसी ट्रेंड को जारी रख सकता है.

 Vivo V70 FE

Vivo का नया V70 FE फोन जल्द ही भारत में उपलब्ध हो सकता है. V सीरीज की तरह इसमें डिजाइन और कैमरा पर विशेष ध्यान दिया गया है. AMOLED डिस्प्ले, हाई-रेजोल्यूशन कैमरा और बड़ी बैटरी इसे आकर्षक बनाती हैं. ये डिवाइस परफॉर्मेंस और स्टाइल दोनों में ही संतुलन प्रदान कर सकता है.

 

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Tags: OnePlus IndiaOnePlus Nord 6Upcoming Smartphones in April 2026Vivo India
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