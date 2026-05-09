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मई 2026 में लॉन्च होंगी ये दमदार कारें, लुक्स से फीचर्स तक की डिटेल, लिस्ट में Tata Sierra EV भी शामिल

Upcoming Cars May 2026: इस लिस्ट में कई एसयूवी और लग्जरी कारों का नाम भी शामिल है. इनमें से कई कारों की तो कंपनी द्वारा लॉन्च किए जाने की आधिकारिक तारीख का भी खुलासा कर दिया गया है. चलिए जानते हैं कौन सी कारें मई 2026 में लॉन्च होने जा रही हैं.

By: Kunal Mishra | Last Updated: May 9, 2026 4:37:33 PM IST

मई 2026 में लॉन्च होंगी ये दमदार कारें, लुक्स से फीचर्स तक की डिटेल, लिस्ट में Tata Sierra EV भी शामिल


Upcoming Cars May 2026: भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में वैसे तो हर महीने नई कारें और बाइक लॉन्च होती रहती हैं. लेकिन, मई 2026 ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफी खास होने वाला है. इस बार मई में कई दमदार और धांसु कारें लॉन्च होने जा रही हैं. लॉन्च होने के लिए कई कारें हैं, लेकिन एक-एक करके इन सभी कारों को लॉन्च किया जाएगा. कई कंपनियां इस बार अपना फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने जा रही हैं तो कुछ कार निर्माता कंपनियां शानदार टेक्नोलॉजी के साथ कई जबरदस्त फीचर्स लेकर आ रही हैं.

इस लिस्ट में कई एसयूवी और लग्जरी कारों का नाम भी शामिल है. इनमें से कई कारों की तो कंपनी द्वारा लॉन्च किए जाने की आधिकारिक तारीख का भी खुलासा कर दिया गया है. चलिए जानते हैं कौन सी कारें मई 2026 में लॉन्च होने जा रही हैं. 

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1. Tata Sierra EV

Tata Sierra EV को लेकर भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में चर्चा काफी तेज है. सिएरा को लॉन्च करने के बाद भारत में इसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि कंपनी अब सिएरा का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है. दो बैटरी ऑप्शन और डुअल मोटर के साथ इस कार का लुक काफी जबरदस्त होने वाला है. इस कार में आपको एक अच्छी रेंज भी ऑफर की जाएगी. 

2. BMW M440i 

BMW M440i एक कन्वर्टिबल कार है, जिसकी छत पूरी खुलती है. यह कार मई 2026 में लॉन्च की जाने की तैयारी में है. हालांकि, फिलहाल इसे लॉन्च किए जाने की आधिकारिक डेट का खुलासा नहीं हुआ है. लेकिन, जल्द ही इसे भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में उतारा जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार मात्र 18 सेकेंड में 50kph की स्पीड पकड़ लेती है. कार की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है. 

3. Toyota Urban Cruiser EV

Toyota Urban Cruiser EV भी लंबे समय से चर्चा में है. देखा जाए तो यह मारुति की इलेक्ट्रिक कार का ही नया वर्जन है. कार में आपको दो बैटरी ऑप्शन्स मिलेंगे साथ ही साथ 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज भी मिलती है. इसमें आपको फास्ट चार्जिंग विकल्प दिया जाता है. कार में आपको 10.25 इंच की वायरलेस ऐप्पल कार प्ले का भी ऑप्शन मिलता है. 

ये भी पढ़ें:-अब पेट्रोल और CNG पर नहीं बल्कि, हाइड्रोजन पर चलेगी Swift Car, कंपनी ने पेश की नई टेक्नोलॉजी

Tags: Upcoming cars
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