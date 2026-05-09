क्या आप भी लेने जा रहे हैं बाइक? मई 2026 में लॉन्च हो सकती हैं ये दमदार बाइकें, मिलेंगे कई बेहतरीन फीचर्स

Upcoming Bikes to Launch in May 2026: भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बाइकों को एक अलग क्रेज देखने के लिए मिलता है. हालांकि, वैसे तो पूरे साल ही इंडस्ट्री में बाइकें लॉन्च होती रहती हैं. लेकिन, इस बार मई 2026 में कई बेहतरीन बाइकों के लॉन्च होने की बात कही जा रही है. अगर आप अपनी बाइक को अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर कोई नई बाइक लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में इस महीने कुछ बाइकों के लॉन्च होने तक का इंतजार कर सकते हैं. इस लिस्ट में Karizma XMR 250 और Triumph Trident 800 को भी शामिल किया गया है.

लेकिन, आपको इन बाइकों के बारे में अच्छी तरह से जान लेने के बाद ही इन्हें खरीदना चाहिए. चलिए जानते हैं मई 2026 में कौन सी बाइकें लॉन्च होने जा रही हैं.

1. Royal Enfield Bullet 650

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मई 2026 में जानी-मानी बाइक निर्माता कंपनी Royal Enfield अपनी बुलेट 650 को लॉन्च कर सकती है. इस बाइक को मई के आखिर में लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि, जानकारी के मुताबिक इस बाइक को जून के शुरुआती दिनों में भी लॉन्च किया जा सकता है. इसके अलावा इस बाइक को 2.8 लाख से लेकर 3.4 लाख रुपये की एक्सशोरूम कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है.

2. Triumph Trident 800

अगर आप किसी स्पोर्ट्स बाइक को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में यह एक अच्छा मौका हो सकता है. मई के महीने में भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में Triumph Trident 800 की एंट्री हो सकती है. इस बाइक को परफॉर्मेंस और पावर के मामले में काफी बेस्ट माना जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बाइक 11.50 लाख रुपये की एक्सशोरूम कीमत पर लॉन्च की जा सकती है.

3. Norton Manx R

Norton Manx R एक दमदार बाइक है, जिसे हाल ही में 8 मई 2026 को UK में लॉन्च किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में भी जल्दी ही इस बाइक को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जा सकता है. हो सकता है मई के आखिर तक इस बाइक को लॉन्च कर दिया जाए. बाइक में आपको 1,200cc का दमदार इंजन देखने के लिए मिलेगा साथ ही साथ एक बेहतरीन पावर भी मिलेगी.

