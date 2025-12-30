Home > टेक - ऑटो > Airtel Plan: सिर्फ 199 रुपये में मिलेगी ज्यादा सुविधा, एयरटेल का ये प्लान है एक दम धमाकेदार..!

Airtel Plan 199: एयरटेल का 199 रुपये और जियो का 189 रुपये का प्रीपेड प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है. दोनों में 2 जीबी डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है. एयरटेल रोज 100 एसएमएस देता है, जबकि जियो पूरे प्लान में कुल 300 एसएमएस और क्लाउड स्टोरेज की सुविधा देता है.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 30, 2025 5:03:23 PM IST

Airtel Plan 199: आजकल कई लोग ऐसे रिचार्ज की तलाश में रहते हैं, जिसमें कम कीमत में जरूरी सुविधाएं मिल जाएं. अगर आप भी प्रीपेड यूजर हैं और ज्यादा डेटा की जरूरत नहीं है, तो एयरटेल और जियो के ये 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान आपके काम आ सकते हैं. नीचे इन दोनों प्लान की आसान भाषा में जानकारी दी गई है.

एयरटेल का ये प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसकी कीमत 199 रुपये है. ये उन लोगों के लिए ठीक है जो कम खर्च में कॉलिंग और सीमित डेटा चाहते हैं. इस प्लान में कुल 2 जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलता है. डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है. इसके अलावा किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जाती है. मैसेज की बात करें तो इसमें हर दिन 100 एसएमएस मिलते हैं. यानी पूरे 28 दिनों में रोजाना तय संख्या में मैसेज भेजे जा सकते हैं.

 एयरटेल प्लान के अतिरिक्त फायदे

इस प्लान के साथ कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलती हैं. जैसे स्पैम कॉल और मैसेज से जुड़ी जानकारी, महीने में एक बार फ्री हेलो ट्यून बदलने की सुविधा और कुछ समय के लिए एक ऑनलाइन टूल की सदस्यता. ये फायदे उन यूजर्स के लिए उपयोगी हो सकते हैं जो इन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं.

जियो का 189 रुपये वाला ऑप्शन

रिलायंस जियो भी 28 दिन की वैलिडिटी वाला एक सस्ता प्लान देता है. इस प्लान की कीमत 189 रुपये है, जो एयरटेल से थोड़ी कम है. इसमें भी 2 जीबी डेटा और सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है. हालांकि, एसएमएस की संख्या थोड़ी अलग है. इसमें रोजाना 100 एसएमएस नहीं मिलते, बल्कि पूरे प्लान की अवधि में कुल 300 एसएमएस दिए जाते हैं.

 जियो प्लान के साथ मिलने वाली सुविधाएं

जियो के इस प्लान में जियो टीवी का एक्सेस और 50 जीबी क्लाउड स्टोरेज भी मिलती है. क्लाउड स्टोरेज की मदद से आप अपनी जरूरी फाइलें और फोटो ऑनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे फोन की स्टोरेज खाली रहती है.

अगर आपको रोजाना ज्यादा एसएमएस भेजने की जरूरत है, तो एयरटेल का प्लान बेहतर हो सकता है. वहीं अगर आप थोड़े कम दाम में कॉलिंग, डेटा और क्लाउड स्टोरेज चाहते हैं, तो जियो का प्लान एक अच्छा ऑप्शन है. अपनी जरूरत के हिसाब से आप इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं.

