Delhi EV Policy के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर रूख करने पर मिलेगी 1 लाख तक की इंसेंटिव सुविधा, जानिए पूरा नियम

Delhi EV Policy: दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से दिल्ली EV पॉलिसी 2026 लागू कर दी है. यह पॉलिसी तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है. और 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी.

सरकार का मकसद दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना है. इसके लिए चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा. साथ ही, पूरा EV इकोसिस्टम मजबूत किया जाएगा, ताकि प्रदूषण कम हो और पेट्रोल-डीजल का उपभोग कम हो. नई पॉलिसी में सब्सिडी, स्क्रैपेज इंसेंटिव, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट जैसी कई सुविधाएं दी गई हैं.

इंसेंटिव की सुविधा दी जाएगी

नई नीति के तहत अगर कोई BS-IV या उससे पुरानी कार स्क्रैप करके इलेक्ट्रिक कार खरीदता है, तो उसे 1 लाख रुपये तक का स्क्रैपेज इंसेंटिव मिलेगा.

पुरानी दोपहिया गाड़ी स्क्रैप करके नई इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर 10,000 रुपये का अतिरिक्त स्क्रैपेज इंसेंटिव मिलेगा. वहीं, पुराना थ्री-व्हीलर स्क्रैप कर इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने पर 25,000 रुपये का अतिरिक्त इंसेंटिव मिल सकता है.

आवेदन प्रक्रियापोर्टल पर जाएं

दिल्ली सरकार के आधिकारिक Delhi EV Subsidy Portal को ओपन करें.

अप्लाई करें: होमपेज पर दिए गए ‘Apply for Subsidy’ विकल्प पर क्लिक करें.

वाहन विवरण दर्ज करें: अपनी गाड़ी का नंबर और चेसिस नंबर के आखिरी 5 अंक भरें.

ओटीपी वेरिफिकेशन: आरसी से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें.

बैंक डिटेल्स भरें अपना बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड (IFSC Code) सावधानीपूर्वक भरें. पासबुक/कैंसिल चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें.

सबमिट करें: सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें. इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप बाद में अपने आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकेंगे.

सब्सिडी लेने वालों के लिए नियम

सरकार ने नई पॉलिसी में 3 साल का लॉक-इन पीरियड रखा है. अगर आपने सरकारी सब्सिडी लेकर EV खरीदी है, तो पहले तीन साल तक उस गाड़ी का दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकेगा. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोग सिर्फ सब्सिडी का फायदा लेकर तुरंत गाड़ी दूसरे राज्यों में न बेच दें.