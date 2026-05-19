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UIDAI का बड़ा ऐलान, फ्री Aadhaar अपडेट की डेडलाइन बढ़ी, इस तारीख तक बदलवाएं नाम, पता और DOB

अगर आपके आधार कार्ड में किसी तरह का बदलाव या गलती को अपडेट करना चाहते हैं तो ऐसे में यह एक अच्छा मौका हो सकता है. आप यहां आसानी से अपने आधार की जानकारी अपडेट कर सकते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: May 19, 2026 6:27:47 PM IST

UIDAI का बड़ा ऐलान, फ्री Aadhaar अपडेट की डेडलाइन बढ़ी, इस तारीख तक बदलवाएं नाम, पता और DOB


Aadhaar Update: आधार कार्ड केवल एक पहचान पत्र नहीं रह गया है, बल्कि यह लगभग हर जरूरी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से लेकर आपके अपने निजी काम को करने तक में अनिवार्य माना जाता है. आधार कार्ड में कई बार गलत डेट ऑफ बर्थ, नाम या फिर एड्रेस आदि गलत हो जाता है, जिसे आप आसानी से बदलवा सकते हैं. हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने myAadhaar पोर्टल पर मुफ्त में आधार दस्तावेजों को बदलवाने की तारीख को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है. जहां, बिना किसी शुल्क के आप आधार कार्ड में जरूरी बदलाव कर पाएंगे.

अगर आपके आधार कार्ड में किसी तरह का बदलाव या गलती को अपडेट करना चाहते हैं तो ऐसे में यह एक अच्छा मौका हो सकता है. आप यहां आसानी से अपने आधार की जानकारी अपडेट कर सकते हैं. 

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14 जून 2027 तक रहेगी सुविधा 

myAadhaar पोर्टल पर अब आप 14 जून 2027 बिना किसी शुल्क के अपने आधार कार्ड में दी गई जानकारी को अपडेट कर पाएंगे. myAadhaar पोर्टल पर फिलहाल FREE में Identity Proof के साथ-साथ एड्रेस प्रूफ से जुड़े दस्तावेजों को अपडेट कर सकते हैं. आसान शब्दों में समझें तो अगर आपके आधार कार्ड में पुराना एड्रेस है तो अब आप आसानी से उसे बिना किसी दफ्तर के चक्कर लगाए हुए अपडेट कर सकते हैं. 

आधार अपडेट कराना किसके लिए जरूरी

देखा जाए तो आधार अपडेट कराना उन लोगों के लिए जरूरी या फायदेमंद हो सकता है, जिन लोगों ने अभी तक अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है. जिनका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो चुका है और उसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है, उनके लिए डॉक्यूमेंट को अपडेट कराना जरूरी माना जा रहा है. इसके लिए आपको किसी प्रकार की फीस देने की कोई जरूरत नहीं है. आप इसे ऑनलाइन आसानी से करा सकते हैं. 

Tags: Aadhaar update
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