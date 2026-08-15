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Types of Engine: एयर कूल्ड vs ऑयल कूल्ड इंजन में क्या होता है अंतर? कैसे काम करता है यह सिस्टम, जानें पूरी डिटेल

आमतौर पर एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन, यह इंजन क्या और कैसा है इसके बारे में हमें नहीं पता होता है. चलिए विस्तार से जानते हैं आखिर यह इंजन काम कैसे करते हैं और इनके फायदे-नुकसान क्या हो सकते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: August 15, 2026 6:57:56 PM IST

Types of Engine: एयर कूल्ड vs ऑयल कूल्ड इंजन में क्या होता है अंतर? कैसे काम करता है यह सिस्टम, जानें पूरी डिटेल


Types of Engine in Bikes: जब हम किसी बाइक, स्कूटर या दूसरे वाहन के इंजन की बात करते हैं तो अक्सर इंजन की पावर, माइलेज जैसी चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. लेकिन, इंजन के बेहतर परफॉर्मेंस और उसकी उम्र के लिए एक और सिस्टम बेहद जरूरी होता है, जिसे कूलिंग सिस्टम कहा जाता है.  आज के समय में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कई एडवांस इंजन आ गए हैं, जिससे वाहनों की परफॉर्मेंस और अच्छी हो गई हैं.

आमतौर पर एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन, यह इंजन क्या और कैसा है इसके बारे में हमें नहीं पता होता है. चलिए विस्तार से जानते हैं आखिर यह इंजन काम कैसे करते हैं और इनके फायदे-नुकसान क्या हो सकते हैं. 

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क्या है एयर कूल्ड इंजन? 

ज्यादातर बाइकों में अब एयर कूल्ड इंजन का ही इस्तेमाल किया जाता है. यह इंजन एक प्रकार से बाइक को लंबे समय तक गर्म रहने से बचाता है और कूलिंग एजेंट की तरह काम करके बाइक को ठंडा करता है. Air-Cooled यानी एयर कूल्ड इंजन में इंजन को ठंडा रखने के लिए मुख्य रूप से हवा का इस्तेमाल किया जाता है. 

ऑयल कूल्ड इंजन क्या है? 

आमतौर पर बाइकों में इंजन ऑयल गर्म होकर कई बार जलने लगता है. ऑयल कूल्ड इंजन बाइक के ऑयल को ठंडा रखने में मदद करता है. इस इंजन में एक छोटा ऑयल कूलर लगा होता है, जो ठंडक बनाए रखने में मदद करता है. Oil-Cooled यानी ऑयल कूल्ड इंजन में इंजन ऑयल की भूमिका सिर्फ लुब्रिकेशन तक सीमित नहीं रहती है. इंजन ऑयल गर्म हिस्सों से कुछ गर्मी को अपने साथ लेकर उसे दूसरे हिस्से तक पहुंचाने में मदद करता है. 

कैसे करते हैं काम? 

लिक्विड कूल्ड इंजन इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल होता है. यह बाइक की परफॉर्मेंस को लगातार और लंबे समय तक बनाए रखता है. लॉन्ग राइड्स में इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतरीन हो सकती है. यह तीनों इंजन अपनी-अपनी जगह बिलकुल सटीक तरीके से काम करते हैं और वाहनों को मेंटेन रखने में मदद करते हैं. यह इंजन बाइक को ठंडा रखने के साथ-साथ बाइक में किसी तरह का नुकसान होने से बचाते हैं.

Tags: Types of Engine
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