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TVS RTR 160 4V vs TVS Raider 125: फीचर्स से लेकर परफॉर्मेंस तक कौन है ज्यादा बेहतर? किसे लेना रहेगा सही

भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी दोनों बाइकों को काफी पसंद किया जा रहा है. अगर आप किसी स्पोर्ट्स बाइक को लेना चाहते थे तो ऐसे में दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं. चलिए दोनों बाइकों के बीच क्या अंतर देखने को मिलते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: May 9, 2026 1:18:40 PM IST

TVS RTR 160 4V vs TVS Raider 125: फीचर्स से लेकर परफॉर्मेंस तक कौन है ज्यादा बेहतर? किसे लेना रहेगा सही


TVS RTR 160 4V vs TVS Raider 125: जानी मानी बाइक निर्माता कंपनी टीवीएस अपनी स्पोर्ट्स बाइकों को लेकर युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है. इन बाइकों में अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है साथ ही साथ जबरदस्त फीचर्स भी दिए जाते हैं. हाल ही में TVS RTR 160 4V को लॉन्च किया गया था, जिसका लुक काफी आकर्षक है. हालांकि, देखा जाए तो TVS Raider 125 में भी आपको एक अच्छा और स्पोर्टी लुक मिलता है. वहीं, माइलेज और वैल्यू फॉर मनी के तौर पर भी देखी जाती है.

भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी दोनों बाइकों को काफी पसंद किया जा रहा है. अगर आप किसी स्पोर्ट्स बाइक को लेना चाहते थे तो ऐसे में दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं. चलिए दोनों बाइकों के बीच क्या अंतर देखने को मिलते हैं. 

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TVS RTR 160 4V vs TVS Raider 125 के फीचर्स 

RTR 160 4V में स्लिपर क्लच, एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी हेड लाइट्स के साथ ही सिंगल चैनल ABS और LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है. केवल यही नहीं बल्कि, इस बाइक में TFT इंस्ट्रुमेंटल क्लस्टर और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी दी जाती है. TVS Raider 125 में आपको 5 इंच की TFT डिस्प्ले भी देखने के लिए मिलती है. वहीं, इसमें आपको एलईडी लाइटिंग भी दी जाती है. इस बाइक में iGO Assist technology के अलावा SmartXonnect ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दी जाती है. इसके अलावा बाइक में LED headlamp with DRLs और स्पोर्टी फ्यूल टैंक भी दिया जाता है. 

परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा आगे? 

RTR 160 4V में आपको 159.7cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो स्पोर्ट्स मोड में आपको 17.6 hp की पावर देता है. यह बाइक 14.1 Nm का टॉर्क  जनरेट करती है. इसमें स्पोर्ट्स समेत 3 अलग-अलग मोड्स मिलते हैं, जो 5 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स के साथ आते हैं. TVS Raider 125 में आपको 124.8cc का 3 वॉल्व ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो 11.38 PS की पावर देने के साथ ही 11.75 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. 

Tags: TVS RTR 160 4V
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