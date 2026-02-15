Home > टेक - ऑटो > TVS Ronin vs Jawa 42: कौन सी बाइक आपके रोजमर्रा सफर के लिए शानदार, माइलेज से लेकर पावर तक जानें सबकुछ

TVS Ronin vs Jawa 42: कौन सी बाइक आपके रोजमर्रा सफर के लिए शानदार, माइलेज से लेकर पावर तक जानें सबकुछ

TVS Ronin vs Jawa 42 Comparision: TVS Ronin में आगे USD फ्रंट फोर्क और पीछे मोनोशॉक है, जिससे रोड होल्डिंग और कंट्रोल अच्छा मिलता है. Jawa 42 में पारंपरिक टेलीस्कोपिक फ्रंट और ट्विन शॉक होते हैं, जो आरामदायक राइड देते हैं लेकिन उतना स्पोर्टी नहीं होते.

By: sanskritij jaipuria | Published: February 15, 2026 2:19:57 PM IST

TVS Ronin vs Jawa 42
TVS Ronin vs Jawa 42


TVS Ronin vs Jawa 42 Comparision:  आज-कल के यंगस्टर्स जब बाइक खरीदने की बात आती है, तो अक्सर दो तरह की जरूरतें को लेकर सोचते हैं एक तरफ रोजमर्रा की सुविधाजनक और आरामदायक सवारी और दूसरी तरफ रोमांचक, दमदार और क्लासिक लुक वाली बाइक. इस नजरिए से TVS Ronin और Jawa 42 दोनों ही अलग एक्सपीरिएंस देते हैं.

 रोमांचक सवारी और प्रदर्शन

Jawa 42 में 294.72 सीसी का इंजन है जो 27.32 पीएस की शक्ति और 26.84 एनएम का टॉर्क देता है. इसका मतलब है तेज एक्सेलेरेशन और हाई-रिव्स के साथ एक रोमांचक सवारी एक्सपपीरिएंस. ये बाइक उन लोगों के लिए बेहतर है जो शक्ति और उत्साह के साथ सवारी करना पसंद करते हैं.

TVS Ronin में 225.9 सीसी का इंजन है, जो 20.4 पीएस की शक्ति और 19.93 एनएम का टॉर्क देता है. ये बाइक शहर में आरामदायक और स्मूद राइड के लिए बनाई गई है. ट्रैफिक में इसे संभालना आसान है और ये लंबी दूरी की तेज राइड की तुलना में अच्छा एक्सपीरिएंस देती है.

अगर आप तेज और रोमांचक प्रदर्शन चाहते हैं, तो Jawa 42 बढ़िया है. लेकिन आरामदायक और संभालने में आसान बाइक चाहिए तो Ronin बेहतर ऑप्शन है.

रोजमर्रा की सुविधा और आराम

TVS Ronin में 795 मिमी की सीट हाइट और 181 मिमी का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो इसे विभिन्न रास्तों पर आरामदायक बनाता है. इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसी तकनीकी सुविधाएं भी हैं. माइलेज लगभग 40-42 किमी प्रति लीटर है, जो रोजमर्रा की सवारी के लिए इसे किफायती बनाती है.

Jawa 42 में 6-स्पीड गियरबॉक्स है, जो हाईवे पर लंबी दूरी की सवारी के लिए सही है. लेकिन इसका सेटअप थोड़ा कठोर है और माइलेज लगभग 33-35 किमी प्रति लीटर है, जो Ronin की तुलना में कम किफायती है.

 मुख्य तुलना

 मुख्य तुलना में, TVS Ronin और Jawa 42 के बीच कुछ साफ अंतर देखने को मिलते हैं. इंजन की बात करें तो TVS Ronin में 225.9 सीसी का इंजन है, जो लगभग 20.4 पीएस की पावर देता है, जबकि Jawa 42 में 294.72 सीसी का इंजन है और ये 27.32 पीएस की पावर प्रदान करता है. माइलेज के लिहाज से, TVS Ronin बेहतर है और लगभग 40-42 किमी/लीटर का माइलेज देती है, वहीं Jawa 42 लगभग 33-35 किमी/लीटर का माइलेज देती है. गियरबॉक्स में भी फर्क है, TVS Ronin में 5-स्पीड गियरबॉक्स है जबकि Jawa 42 में 6-स्पीड गियरबॉक्स मौजूद है. वजन के मामले में TVS Ronin हल्की है और लगभग 160 किग्रा का वजन रखती है, जबकि Jawa 42 का वजन करीब 170 किग्रा है. कीमत की नजर से TVS Ronin किफायती ऑप्शन है, जिसकी कीमत ₹1.26 लाख से शुरू होती है, जबकि Jawa 42 थोड़ी महंगी है और इसकी कीमत ₹1.59 लाख से शुरू होती है.

अगर आप रोजमर्रा की सवारी, आराम और बेहतर माइलेज चाहते हैं, तो TVS Ronin आपके लिए सही विकल्प है. अगर आप बाइक में रोमांच, क्लासिक लुक और दमदार प्रदर्शन को प्राथमिकता देते हैं, तो Jawa 42 चुन सकते हैं.

TVS Ronin vs Jawa 42: कौन सी बाइक आपके रोजमर्रा सफर के लिए शानदार, माइलेज से लेकर पावर तक जानें सबकुछ

