TVS Ntorq 150 vs Aprilia SR 160: एनटॉर्क 150 या एसआर 160? स्पोर्टी स्कूटर की जंग में कौन है किस पर भारी; यहां देखें सारी डिटेल्स

TVS Ntorq 150 vs Aprilia SR 160: TVS Ntorq 150 और Aprilia SR 160 दोनों ही भारत में पावर स्कूटर सेगमेंट के सबसे लोकप्रिय मॉडल हैं. ये दोनों स्कूटर युवा राइडर्स के बीच खासे पसंद किए जाते हैं, लेकिन जब बात आती है मज़ा, स्टाइल और परफ़ॉर्मेंस की, तो हर एक की अपनी ताकत और खासियत सामने आती है.

डिज़ाइन और स्टाइल:

Aprilia SR 160 का लुक परंपरागत स्कूटर से अलग और अधिक एथलीटिक लगता है. इसका चौकोर फ्रंट, बड़ा हेडलैंप सेटअप और चौड़ी बॉडी इसे सड़क पर अलग पहचान देता है. वहीं, TVS Ntorq 150 में आधुनिक स्टाइलिंग, ट्विस्टिंग ग्रैफिक्स और स्मार्ट LED DRLs मिलते हैं, जो इसे स्मार्ट और प्रीमियम लुक देते हैं. स्टाइल के मामले में SR 160 थोड़ा मोटा, बोल्ड और धमाकेदार लगता है, जबकि Ntorq का डिज़ाइन तकनीकी और युवा-फोकस्ड अपील देता है.

इंजन और परफ़ॉर्मेंस:

Aprilia SR 160 में 160cc वाला सिंगल-सिलिंडर इंजन मिलता है जो स्पोर्टी परफ़ॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. इसका पावर डिलीवरी रेस्पॉन्सिव और टॉर्क-फोकस्ड होता है, जिससे हाईवे और सिटी दोनों में अच्छा एक्सीलरेशन मिलता है. TVS Ntorq 150 में 149cc का इंजन है, जो परफ़ॉर्मेंस के साथ साथ फ़्यूल इकोनॉमी भी संतुलित रखता है. Ntorq का टॉर्क लीन डाउन बेहतर होता है, जिससे शहर की ट्रैफिक में यह क्लीन, स्मूद और मज़ेदार राइड देता है.

फीचर्स:

TVS Ntorq 150 अपने सेगमेंट में फीचर्स के लिए अग्रणी रहा है. इसका स्मार्ट iQube-आज जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स, कॉल/SMS अलर्ट, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसे आधुनिक बनाते हैं. Aprilia SR 160 में भी डिजिटल-एनालॉग क्लस्टर तथा स्पोर्टी ग्राफ़िक्स हैं, पर कनेक्टेड टेक्नोलॉजी Ntorq में अधिक प्रभावशाली है.

राइड और हैंडलिंग:

Aprilia SR 160 का सस्पेंशन और राइड सेट-अप फर्म और स्पोर्टी है, जिससे हाई-स्पीड कॉर्नरिंग आसान रहती है. TVS Ntorq 150 भी संतुलित हैंडलिंग देता है, लेकिन इसका राइड कंज़र्वेटिव-कम्फर्ट-ओरिएंटेड रहता है.

दोनों स्कूटर अपने-अपने फैन बेस के लिए विशेष हैं, और आपकी प्राथमिकता के हिसाब से हर एक का अनुभव अलग-अलग मज़ा देता है.

क्रूजर बाइक खरीदने का सोच रहे? Hunter 350 और TVS Ronin में जानें कौन है बेहतर