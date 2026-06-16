कम बजट में लेना चाहते हैं शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर? TVS iQube vs Ather Rizta में क्या रहेगा ज्यादा बेहतर, जानें अंतर

TVS iQube vs Ather Rizta: भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है साथ ही अब ग्राहकों के पास पहले से कहीं ज्यादा ऑप्शन्स मौजूद हैं. बढ़ती पेट्रोल कीमतें औरकम रनिंग कॉस्ट के चलते अब लोग केवल कार ही नहीं बल्कि, स्कूटर को भी इलेक्ट्रिक वर्जन में लेना पसंद कर रहे हैं. आजकल लोगों को ऐसा स्कूटर चाहिए जो, थोड़े से फ्यूल में न केवल अच्छी माइलेज दे बल्कि, सर्विसिंग और रनिंग कॉस्ट में भी पेट्रोल स्कूटर के मुकाबले सस्ता हो. अगर आप भी किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में TVS iQube vs Ather Rizta दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं.

दोनों ही स्कूटर अच्छी रेंज के साथ-साथ बेहतरीन कंफर्ट के साथ आते हैं. दोनों ही आपके लिए कम बजट में शानदार स्कूटर साबित हो सकते हैं. चलिए जानते हैं दोनों के फीचर्स से लेकर रेंज तक में क्या अंतर मिलते हैं.

फीचर्स के मामले में कौन कैसा?

TVS iQube में आपको LTFT टचस्क्रीन और बिल्ट इन नैविगेशन का ऑप्शन मिलता है. केवल यही नहीं बल्कि, इस स्कूटर में आपको स्मार्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और एंटी थेफ्ट अलर्ट भी मिल जाता है. वहीं, अगर बात करें Ather Rizta की तो इस बाइक स्कूटर में आपको 7 इंच की TFT कलर टचस्क्रीन के साथ ही बिल्ट इन गूगसल मैप्स नैविगेशन मिल जाता है. सेफ्टी के तौर पर इस स्कूटर में इमरजेंसी स्टॉप सिगन्ल (ESS) और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम भी दिया जाता है. यह सभी फीचर्स इन स्कूटर्स को अन्य इलेक्ट्रिक स्कूटर्स से अलग बनाते हैं.

किसमें मिलती है ज्यादा रेंज?

TVS iQube में 2.2 kWh से 5.3 kWh की बैटरी मिलती है, जिसमें आपको 82 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिलने के साथ ही 0 से 40 की एक्सेलेरेशन पावर मिलती है वह भी केवल 4.2 सेकेंड में. इसमें आपको 94 से लेकर 212 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है. वहीं, दूसरी ओर Ather Rizta में आपको 2.9 kWh से 3.7 kWh तक की बैटरी मिलती है, जो आपको 80 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिलती है साथ ही साथ फुल चार्जिंग में 123 km से 159 km तक की रेंज आसानी से निकालकर देता है.