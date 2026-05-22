TVS Apache RTX 300 vs Keeway V302C: फीचर्स से लेकर परफॉर्मेंस तक कौन किससे बेहतर? किसमें मिलेगी दमदार पावर

Best Sports Bike: भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगातार बूम कर रही है. पिछले कुछ सालों में भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एडवेंचर टूरिंग और स्पोर्ट्स बाइकों का क्रेज तेजी से बढ़ा है. लंबू दूरी तय करने के साथ-साथ ऑफरोडिंग के लिए भी अक्सर लोग इन बाइकों को लेना पसंद करते हैं. चाहे कॉलेज में पढ़ने वाले युवा हों या 40 से ज्यादा उम्र वाले लोग ही क्यों न हों इन बाइकों का क्रेज आमतौर पर सभी उम्र के लोगों में देखा जाता है. अगर आप भी ऐसी ही किसा बाइक का शौक रखते हैं तो ऐसे में TVS Apache RTX 300 vs Keeway V302C दोनों में से किसी बाइक को ले सकते हैं.

दोनों ही अपने सेगमेंट की लोकप्रिय बाइकें हैं, जो अपने लुक्स और परफॉर्मेंस पर धड़ल्ले से मार्केट की शान बनी हुई हैं. इस लेख में हम जानेंगे कि इन दोनों बाइकों के माइलेज, फीचर्स और परफॉर्मेंस आदि में क्या अंतर आते हैं.

क्या है फीचर्स में अंतर?

TVS Apache RTX 300 में आपको 5 इंच की TFT स्क्रीन मिलने के अलावा अर्बन, रेन, टूर और रैली जैसे 4 अलग-अलग ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं. इसके साथ ही साथ ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल का भी विकल्प देखने को मिलता है. वहीं, देखा जाए अगर Keeway V302C में तो इस बाइक में टियर-ड्रॉप फ्यूल टैंक दिए जाने के साथ LED हेडलाइट, स्पीडोमीटर, फ्यूल गकौज, ट्रिप मीटर और सर्कुलर डिजिटल डिस्प्ले मिलती है. इसमें टैकोमीटर और Telescopic USD front forks के साथ प्रीमियम विंटेज लुक दिया जाता है, जो लोगों को काफी आकर्षक लगता है.

परफॉर्मेंस में कौन सी बाइक कैसी?

TVS Apache RTX 300 में आपको 299.1cc का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो 36 PS की पावर और 28.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह बाइक आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ देखने को मिलती है. Keeway V302C में आपको 298cc का दमदार V-ट्विन इंजन ऑफर किया गया है, जो एक बेहतरीन पावर डिलीवर करता है. इसलिए अprice, गर आप पावर और परफॉर्मेंस के ज्यादा शौकीन हैं तो ऐसे में Keeway V302C की ओर भी जा सकते हैं.