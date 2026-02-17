TVS Apache RTR 160 4V vs Yamaha XSR 155: कौन सी बाइक है ज्यादा दमदार? जानें माइलेज व फीचर्स में बड़ा अंतर

Best Sports Bike: स्पोर्ट्स बाइक का ख्याल आते ही यामाहा बाइक्स का ख्याल आता है. यामाहा बाइक्स अपने दमदार लुक्स और फीचर्स के लिए पॉपुलर हैं, और ये युवाओं के बीच बहुत हिट है. TVS Apache RTR 160 4V भी कुछ कम नहीं है. यह बाइक भी अपने दमदार फीचर्स और लुक्स में कई दूसरी बाइक्स से बेहतर है. यामाहा और TVS Apache RTR 160 एक-दूसरे से मुकाबला करती है.

लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके लिए कौन सी बाइक ज्यादा सही है. इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि कौन सी बाइक आपके लिए ज्यादा सस्ती और बेस्ट है.

लुक्स में कौन सी ज्यादा दमदार है?

लुक्स के मामले में दोनों ही स्पोर्ट्स बाइक्स हैं जो अट्रैक्टिव लुक के साथ मार्केट में आती है. TVS Apache RTR 160 का लुक शार्प और अग्रेसिव है, जिसमें लंबा पेट्रोल टैंक है, जो इसे और भी स्पोर्टी बनाता है. दूसरी ओर यामाहा XSR 155 में LED हेडलैंप और टियरड्रॉप टैंक है, जो इसे और भी अट्रैक्टिव बनाता है. हेडलैंप और टैंक का निचला हिस्सा इसकी अपील को और बढ़ाता है.

दोनों बाइक्स कैसा परफॉर्म करती?

परफॉर्मेंस के मामले में दोनों बाइक्स अच्छी है. TVS Apache RTR 160, 17.55 PS की पावर और 14.73 Nm का टॉर्क जेनरेट करती है. XSR 155, 18.4 PS की पावर और 14.2 Nm का टॉर्क जेनरेट करती है. पावर के मामले में दोनों बाइक्स अच्छी है.

कीमत में क्या अंतर है?

दोनों बाइक्स की कीमत की बात करें तो, TVS Apache RTR 160 की शुरुआती कीमत ₹1,21,000 है और यह ₹1,29,390 तक जाती है. वहीं XSR 155 आपको 1.50 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल सकती है.