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TVS Apache RR310 Vs Bajaj Pulsar N125: माइलेज और स्पीड! जानें कौन सी बाइक देगी बेहतर वैल्यू

Bike comparison 2026 India: Apache RR310 एक प्रीमियम, हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स बाइक है, जिसे ट्रैक के शौकीनों और हाईवे पर लंबी दूरी तय करने वालों के लिए डिज़ाइन किया गया है; वहीं Pulsar N125 एक हल्की, किफ़ायती कम्यूटर बाइक है

By: Shubahm Srivastava | Published: March 18, 2026 8:50:00 PM IST

TVS Apache RR 310 बनाम Pulsar N125
TVS Apache RR 310 बनाम Pulsar N125


TVS Apache RR 310 vs Pulsar N125: TVS Apache RR310 और Bajaj Pulsar N125, राइडर्स की बिल्कुल अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करती हैं. Apache RR310 एक प्रीमियम, हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स बाइक है, जिसे ट्रैक के शौकीनों और हाईवे पर लंबी दूरी तय करने वालों के लिए डिज़ाइन किया गया है; वहीं Pulsar N125 एक हल्की, किफ़ायती कम्यूटर बाइक है, जिसे शहर की भीड़भाड़ में आसानी से चलाने और बेहतर माइलेज देने के हिसाब से बनाया गया है.

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इंजन और परफॉर्मेंस

Apache RR 310 में 312cc का पावरफुल इंजन मिलता है, जो लगभग 37 bhp पावर देता है, जबकि Pulsar N125 में 125cc इंजन है, जो करीब 11–12 bhp ही देता है. इसका मतलब साफ है—RR 310 हाई स्पीड, हाईवे और स्पोर्टी राइड के लिए बनी है, जबकि Pulsar N125 शहर में आरामदायक और आसान राइड के लिए बेहतर है.

कीमत और बजट

कीमत दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है. Pulsar N125 की कीमत लगभग ₹90 हजार–₹1 लाख के आसपास है, जबकि Apache RR 310 करीब ₹2.5–3 लाख तक जाती है. अगर आपका बजट सीमित है, तो Pulsar साफ तौर पर बेहतर विकल्प है.

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माइलेज और डेली यूज़

माइलेज के मामले में Pulsar N125 काफी आगे है, जो करीब 50 kmpl तक दे सकती है, जबकि RR 310 लगभग 30–32 kmpl देती है. डेली ऑफिस, कॉलेज या शहर के ट्रैफिक में Pulsar ज्यादा किफायती और आसान साबित होती है.

कम्फर्ट 

RR 310 एक स्पोर्ट्स बाइक है, जिसकी राइडिंग पोजिशन थोड़ी झुकी हुई (aggressive) होती है. लंबे समय तक शहर में चलाना थोड़ा थकाने वाला हो सकता है. वहीं Pulsar N125 की सीटिंग पोजिशन सीधी और आरामदायक है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहतर है.

किसे चुनें?

अगर आप एक स्टूडेंट या ऑफिस जाने वाले हैं, कम बजट है, ज्यादा माइलेज चाहिए और रोज़ शहर में चलाना है—तो Pulsar N125 आपके लिए सही है. लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस, स्पीड, प्रीमियम फीचर्स और स्पोर्टी लुक चाहते हैं—और बजट कोई समस्या नहीं है—तो Apache RR 310 बेहतर चॉइस है.

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Tags: best bike under budget Indiabike comparison 2026 IndiaPulsar N125TVS Apache RR 310
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