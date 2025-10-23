गिर गए TV के दाम, अब सस्ते में मिलेगी ब्रैंडेड स्मार्ट टीवी, ऑफर्स खत्म होने से पहले कर दें ऑर्डर

85 inches TV Price: त्योहारों के सीजन में लोग अपने घर नए सामान लेकर आते हैं. अब यह सीजन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. अगर आप भी अपने घर कुछ सस्ता और अच्छा लेकर आना चाहते हैं, तो सस्ते में बड़े से बड़े साइज का स्मार्ट टीवी आप घर लेकर आ सकते हैं. 85 इंच स्मार्ट टीवी के दाम नीचे गिर गए हैं. इसके साथ ही कार्ड्स और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ आप सस्ते में खरीद कर घर ला सकते हैं. अगर आप घर में अच्छी टीवी लेकर आते हैं तो आपके लिए हम कुछ ऑप्शन लेकर आए हैं. जिसे देखकर आप तुरंत इन्हें ऑर्डर कर दें.

TCL 215 cm (85 inches)

इस लिस्ट में सबसे आगे TCL का नाम है. 85 इंच 4K Ultra HD Smart QLED टीवी Amazon पर फिलहाल 1,07,541 रुपये में मिल रही है. चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स के साथ 5000 रुपये तक का डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं. साथ ही आप अगर पुराना टीवी एक्सचेंज करते हैं, तो आपको 2740 रुपये तक का अलग से डिस्काउंट मिल सकता है. यह टीवी 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और 50W के स्पीकर्स के साथ आता है.

VW 215 cm (85 inches)

VW का ये टीवी Amazon पर फिलहाल यह टीवी सिर्फ 89,999 में मिल रहा है. चुनिंदा कार्ड्स पर आपको 3000 रुपये तक का डिस्काउंट और पुराना टीवी एक्सचेंज करने पर 2740 रुपये का अलग से डिस्काउंट है. इस टीवी पर आपको 18 महीने की वारंटी और पैनल पर 1 साल की वारंटी मिलती है.

TOSHIBA 215 cm (85 inches)

85 इंच वाले स्मार्ट टीवी की लिस्ट में अगला नाम Toshiba का है. इस समय Amazon पर 1,09,999 रुपये में मिल रहा है. टीवी पर फिलहाल सभी के लिए 5000 रुपये का कूपन मिल रहा है.

इसे Amazon पर ही रिडीम किया जा सकता है. क्रेडिट कार्ड्स के साथ इस टीवी पर 3000 रुपये तक का ऑफ और पुराना टीवी एक्सचेंज करने पर 12,740 रुपये तक की छूट मिल रही है.

Hisense 85E7Q 215 cm (85 inch)

Hisense का 85 इंच वाला QLED Ultra HD 4K स्मार्ट टीवी 1,19,670 रुपये का Flipkart पर मिल रहा है. इस टीवी पर आपको 5000 रुपये तक की छूट भी दी जा रही है. साथ ही इस टीवी पर आपको 2 साल की वारंटी मिलती है. ज्यादा जानकारी के लिए आप साइट पर भी जा सकते हैं.

Samsung 214 cm (85 inch)

85 इंच का सैमसंग का टीवी Flipkart पर फिलहाल 1,91,990 का मिल रहा है. इस पर अगर आप SBI के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हैं, तो 9000 रुपये का बंपर ऑफर मिलेगा. राना टीवी एक्सचेंज करने पर आप 19,850 रुपये की छूट दी जा रही है. इस टीवी पर भी आप सभी पॉपुलर ऐप्स को Samsung स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.