Home > टेक - ऑटो > TV Short Circuit : टीवी में दिन भर लगा रहता है प्लग तो हो जाएं सतर्क, एक चिंगारी बन सकती है मुसीबत!

TV Short Circuit : टीवी में दिन भर लगा रहता है प्लग तो हो जाएं सतर्क, एक चिंगारी बन सकती है मुसीबत!

TV Plug Short Circuit : टीवी प्लग दिन भर लगे रहने से शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है. बिजली के झटके, धूल और गर्मी मिलकर टीवी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. सावधानी जरूरी है!

By: sanskritij jaipuria | Published: October 15, 2025 11:29:06 AM IST

TV Short Circuit : टीवी में दिन भर लगा रहता है प्लग तो हो जाएं सतर्क, एक चिंगारी बन सकती है मुसीबत!

TV Plug Short Circuit : आज के समय में टीवी हमारे घर का एक अहम हिस्सा बन चुका है. दिन भर टीवी देखने की वजह से हम अक्सर टीवी के प्लग को लंबे समय तक पॉवर सॉकिट में लगे रहने देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से टीवी में शॉर्ट सर्किट (Short Circuit) की समस्या हो सकती है? इस लेख में हम समझेंगे कि टीवी प्लग दिन भर लगे रहने से शॉर्ट सर्किट क्यों होता है और इससे बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए.

What is Short Circuit : शॉर्ट सर्किट क्या होता है?

सबसे पहले, ये जानना जरूरी है कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है. शॉर्ट सर्किट तब होता है जब बिजली के दो तार आपस में सीधे संपर्क में आ जाते हैं, जिससे बिजली का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता. इसका परिणाम ये होता है कि बिजली का करंट अचानक बढ़ जाता है, जिससे तार, प्लग या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नुकसान हो सकता है. टीवी में भी ऐसा होना खतरनाक हो सकता है.

 टीवी प्लग दिन भर लगे रहने से शॉर्ट सर्किट क्यों होता है?

जब टीवी का प्लग दिन भर बिना बंद किए लगे रहता है, तो कई बार बिजली के अंदर छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस (voltage fluctuations) होते रहते हैं. इसके कारण टीवी के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर दबाव बढ़ता है. साथ ही, बिजली के झटके और ओवरहीटिंग से टीवी के प्लग और सॉकेट के अंदर धूल, नमी और गर्मी जमा हो सकती है. ये सभी कारक मिलकर शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ाते हैं.

 शॉर्ट सर्किट से क्या नुकसान होता है?

शॉर्ट सर्किट की वजह से टीवी खराब हो सकता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पूरी तरह से जल सकती है, या फ्यूज उड़ सकता है. इसके अलावा, शॉर्ट सर्किट से आग लगने का भी खतरा होता है, जो आपके घर के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. इसलिए इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है.

 शॉर्ट सर्किट से बचने के आसान उपाय

1. टीवी का प्लग दिन भर न लगाएं: टीवी का प्लग केवल तभी लगाएं जब टीवी का उपयोग कर रहे हों.
2. पावर स्ट्रिप या सर्ज प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करें: ये आपके टीवी को बिजली के झटकों से बचाएगा.
3. सॉकेट और प्लग की नियमित सफाई करें: धूल और नमी से बचाव करें ताकि प्लग सही तरीके से काम करें.
4. फ्यूज और वायरिंग की जांच कराएं: समय-समय पर इलेक्ट्रिशियन से अपने घर की वायरिंग और टीवी की कनेक्शन जांच करवाएं.
5. ओवरहीटिंग से बचाव करें: टीवी के आसपास पर्याप्त जगह छोड़ें ताकि हवा का संचार हो सके और टीवी गर्म न हो.

टीवी का प्लग दिन भर लगाना एक आम आदत हो सकती है, लेकिन ये आदत शॉर्ट सर्किट जैसी गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है. इसलिए टीवी का प्लग उपयोग के बाद तुरंत निकालना चाहिए और अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए.

Tags: Electrical short circuit preventionHow to prevent short circuit in TVTV plug safety tipsTV plug short circuit
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
TV Short Circuit : टीवी में दिन भर लगा रहता है प्लग तो हो जाएं सतर्क, एक चिंगारी बन सकती है मुसीबत!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

TV Short Circuit : टीवी में दिन भर लगा रहता है प्लग तो हो जाएं सतर्क, एक चिंगारी बन सकती है मुसीबत!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

TV Short Circuit : टीवी में दिन भर लगा रहता है प्लग तो हो जाएं सतर्क, एक चिंगारी बन सकती है मुसीबत!
TV Short Circuit : टीवी में दिन भर लगा रहता है प्लग तो हो जाएं सतर्क, एक चिंगारी बन सकती है मुसीबत!
TV Short Circuit : टीवी में दिन भर लगा रहता है प्लग तो हो जाएं सतर्क, एक चिंगारी बन सकती है मुसीबत!
TV Short Circuit : टीवी में दिन भर लगा रहता है प्लग तो हो जाएं सतर्क, एक चिंगारी बन सकती है मुसीबत!