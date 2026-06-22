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ओवरटेक करते समय नहीं होगी पावर की कमी, तुरंत मिलेगा दमदार पिकअप, Turbo Engine वाले जरूर अपनाएं ये आदतें

अगर नहीं, तो इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आखिर आपका इंजन टर्बोचार्ज्ड होने के बाद भी उतना अच्छा पिकअप क्यों नहीं दे पाता है. आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 22, 2026 1:38:18 PM IST

ओवरटेक करते समय नहीं होगी पावर की कमी, तुरंत मिलेगा दमदार पिकअप, Turbo Engine वाले जरूर अपनाएं ये आदतें


Turbo Car Tips: आजकल ज्यादातर नई कारों में टर्बोचार्ज्ड इंजन दिए जा रहे हैं. आमतौर पर सामान्य इंजन के मुकाबले टर्बोचार्ज्ड इंजन में आपको ज्यादा बेहतर पावर मिल सकती है. अगर इंजन की क्षमता कम है तो भी यह इंजन पावर सप्लाई करने में पीछे नहीं हटता है. हालांकि, कई बार ड्राइवरों को शिकायत रहती है कि कार को ओवरटेक करते समय कार उम्मीद के मुताबिक तेजी से रफ्तार नहीं पकड़ती या अचानक पिकअप में कमी महसूस होती है. लेकिन, टर्बोचार्ज्ड इंजन होने के बाद भी गाड़ी को अच्छी पिकअप क्यों नहीं मिलता ह क्या आपने कभी सोचा है.

अगर नहीं, तो इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आखिर आपका इंजन टर्बोचार्ज्ड होने के बाद भी उतना अच्छा पिकअप क्यों नहीं दे पाता है. आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में. 

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1. सही गियर का करें इस्तेमाल

आमतौर पर सही गियर में कार नहीं चलाने पर पिकअप की कमी महसूस होती है. अगर आप कार को ओवरटेक करने जा रहे हैं तो पहले यह देखें कि कार कौन से गियर में चल रही है. दरअसल, जब भी ओवरटेक करें तो गियर को डाउन करना सही माना जाता है. बहुत ऊंचे गियर में कम स्पीड पर एक्सीलरेटर दबाने से पावर मिलने में देरी हो सकती है. इसलिए आपको ओवरटेक करते समय गियर को कम कर लेना चाहिए. 

2. RPM को सही रेंज में रखें

अगर आपको कार में पिकअप की कमी महसूस हो रही है तो ऐसे में आपको RPM चेक करना चाहिए. दरअसल, बहुत कम RPM पर चल रही कार से अचानक तेज एक्सीलरेशन मिल पाना मुश्किल हो सकता है. देखा जाए तो टर्बो इंजन आमतौर पर बीच के रेंज के RPM में अच्छी परफॉर्मेंस करता है. ओवरटेक करने से पहले इंजन को उस रेंज में रखें जहां ज्यादा टॉर्क मिले, इससे आपको अच्छा पिकअप मिलेगा. 

3. समय पर सर्विसिंग जरूरी

अगर आपकी कार का इंजन टर्बो चार्ज्ड है और पिकअप में किसी तरह की कमी महसूस हो रही है तो ऐसे मेंआपको सर्विसिंग पर ध्यान देना चाहिए. दरअसल, इंजन ऑयल और एयर फिल्टर की समय पर सर्विसिंग टर्बो इंजन के लिए बहुत जरूरी है. गंदे एयर फिल्टर की वजह से टर्बो इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिलती, जिससे इसकी काम करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है और लैग बढ़ सकता है. 

Tags: Turbo Car Tips
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