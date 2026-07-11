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स्पैम कॉल्स पर TRAI का एक्शन: सरकारी और बैंक की कॉल को भी Spam बताने लगा था Truecaller, 1600 सीरीज के नंबर नहीं होंगे ब्लॉक

दरअसल, इन दोनों ही सीरीज के नंबरों के खिलाफ रिपोर्ट्स दी गई हैं, जिसे TRAI गलतफहमी और भ्रम पैदा करने वाला बताया है. TRAI ने बताया कि 1600 सीरीज और 140 सीरज के नंबर से कॉल विश्वसनीयता के लिए है.

By: Kunal Mishra | Published: July 11, 2026 3:11:10 PM IST

स्पैम कॉल्स पर TRAI का एक्शन: सरकारी और बैंक की कॉल को भी Spam बताने लगा था Truecaller, 1600 सीरीज के नंबर नहीं होंगे ब्लॉक


TRAI Action on Truecaller: भारत में स्पैम और साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है कि इसपर लगाम लगाने के लिए अब टेलिकॉम रेगुलेटर द्वारा इसे लेकर सख्त रुख अपनाया जा रहा है. अगर आपके पास भी 1600 या 140 सीरीज से कॉल आती है और आप उसे फ्रॉड या फिर स्पैम कॉल समझकर तुरंत ब्लॉक कर देते हैं तो अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 1600 और 140 सीरीज नंबर से उपभोक्ताओं के मोबाइल पर आ रहे कॉल्स को लेकर जरूरी जानकारी शेयर की है.

दरअसल, इन दोनों ही सीरीज के नंबरों के खिलाफ रिपोर्ट्स दी गई हैं, जिसे TRAI गलतफहमी और भ्रम पैदा करने वाला बताया है. TRAI ने बताया कि 1600 सीरीज और 140 सीरज के नंबर से कॉल विश्वसनीयता के लिए है. 

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आखिर क्या है 140 और 1600 सीरीज के नंबर?

देखा जाए तो 1600 नंबर आमतौर पर सरकारी विभागों के लिए रिजर्व होते हैं, जिनमें फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर और बैंकिंग आदि शामिल होते हैं. इसका इस्तेमाल RBI, SEBI और IRDAI जैसी संस्थाओं से जुड़े बैंक करते हैं. वह इसका इस्तेमाल कर ग्राहकों को ट्रांजैक्शन या फिर सर्विस अलर्ट देने के लिए तैयार करते हैं. कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर या ऐप इन नंबर्स को ब्लॉक या फिल्टर नहीं कर सकता. वहीं, दूसरी ओर 1400 नंबर की सीरीज पूरी तरह से प्रमोशनल कॉल्स के लिए रिजर्व होते हैं. आप इन नंबरों को ब्लॉक या फिर DND एक्टिवेट करके रोक सकते हैं. 

Truecaller बताता था स्कैम

दरअसल, 1600 और 1400 सीरीज के नंबरों को Truecaller स्कैम बताता था. Truecaller का कहना है कि सिर्फ 140 या 1600 नंबर होने से कोई कॉल भरोसेमंद नहीं हो जाती. Truecaller की यह बात सुनकर TRAI ने निर्देश दिए, जिसके बाद Truecaller इन नंबरों पर स्पैम लेबल दिखाना बंद कर चुका है. इन दोनों सीरीज से रोजाना 5 करोड़ से ज्यादा कॉल्स का लोग जवाब ही नहीं देते. Truecaller के आंकड़ों की मानें तो पिछले 8 महीनों में यूजर्स ने 140 सीरीज की 81 फीसदी और 1600 सीरीज की 79 फीसदी कॉल्स इग्नोर कर दीं.

Tags: Truecaller
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