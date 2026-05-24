Home > टेक - ऑटो > Triumph Speed 400 vs Royal Enfield Hunter 350: पावर से राइडिंग एक्सपीरिएंस तक, कौन किसमें ज्यादा बेहतर, जानें अंतर

Triumph Speed 400 vs Royal Enfield Hunter 350: पावर से राइडिंग एक्सपीरिएंस तक, कौन किसमें ज्यादा बेहतर, जानें अंतर

अगर आप इस सेगमेंट में कोई बाइक लेने की सोच रहे हैं तो ऐसे में Royal Enfield Hunter 350 vs Triumph Speed 400 में से किसी एक को ले सकते हैं. दोनों ही बाइकें सेगमेंट की बेस्ट मानी जाती हैं. आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को ले सकते हैं. चलिए जानते हैं दोनों बाइकों के बीच के कुछ अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: May 24, 2026 11:49:33 AM IST

Triumph Speed 400 vs Royal Enfield Hunter 350: पावर से राइडिंग एक्सपीरिएंस तक, कौन किसमें ज्यादा बेहतर, जानें अंतर


Triumph Speed 400 or Royal Enfield Hunter: भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रॉयल एनफील्ड पिछले कई सालों से अपना दबदबा बनाए हुए है. इस बाइक की अभी तक कोई तोड़ नहीं आ सकी है. हालांकि, बाजार में बहुत सी बाइकें रॉयल एनफील्ड की कड़ी टक्कर लेती हैं. खासकर युवा इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं. इस बाइक को ज्यादातर लोग ऑफ-रोड ट्रेल्स के साथ-साथ लंबी दूरी तय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड की कई बाइकें हैं, जो 350सीसी वाले सेगमेंट में काफी बेहतरीन मानी जाती हैं.

अगर आप इस सेगमेंट में कोई बाइक लेने की सोच रहे हैं तो ऐसे में Royal Enfield Hunter 350 vs Triumph Speed 400 में से किसी एक को ले सकते हैं. दोनों ही बाइकें सेगमेंट की बेस्ट मानी जाती हैं. आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को ले सकते हैं. चलिए जानते हैं दोनों बाइकों के बीच के कुछ अंतर के बारे में. 

You Might Be Interested In

किसमें मिलते हैं ज्यादा बेहतर फीचर्स?

triumph speed 400 में आपको स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल मिलने के अलावा ड्युल चैनल ABS और LED लाइटिंग का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है. वहीं, इस बाइक में USB-C चार्जिंग पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो Royal Enfield Hunter में आपको 13 लीटर फ्यूल टैंक के साथ ही साथ सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ड्यूल-चैनल ABS भी देखने के लिए मिलता है. इसके साथ ही इसमें 17 इंच अलॉय व्हील्स का भी ऑप्शन मिलता है. हंटर में एलईडी हेडलाइट, यूएसबी-सी पोर्ट का भी ऑप्शन दिया जाता है. 

परफॉर्मेंस में कौन किससे आगे?

दोनों की ही परफॉर्मेंस वैसे तो काफी बेहरतर मानी जाती है. triumph speed 400 में आपको  349cc DOHC का सिंगल सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलता है. यह इंजन 29.1 PS की पावर देने के साथ ही साथ 29.6 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. इस बाइक में आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स देखने के लिए मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ  Royal Enfield Hunter 350 की तो इसमें आपको 349cc का J सीरीज का इंजन मिलता है, जो 20.2 bhp पावर देने के साथ-साथ 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

Tags: Triumph speed 400
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

Monsoon 2026: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेगा मानसून!

May 24, 2026

इन 5 हैक्स से बनेगी मोटी मलाई, निकलेगा ज्यादा घी

May 24, 2026
Triumph Speed 400 vs Royal Enfield Hunter 350: पावर से राइडिंग एक्सपीरिएंस तक, कौन किसमें ज्यादा बेहतर, जानें अंतर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Triumph Speed 400 vs Royal Enfield Hunter 350: पावर से राइडिंग एक्सपीरिएंस तक, कौन किसमें ज्यादा बेहतर, जानें अंतर
Triumph Speed 400 vs Royal Enfield Hunter 350: पावर से राइडिंग एक्सपीरिएंस तक, कौन किसमें ज्यादा बेहतर, जानें अंतर
Triumph Speed 400 vs Royal Enfield Hunter 350: पावर से राइडिंग एक्सपीरिएंस तक, कौन किसमें ज्यादा बेहतर, जानें अंतर
Triumph Speed 400 vs Royal Enfield Hunter 350: पावर से राइडिंग एक्सपीरिएंस तक, कौन किसमें ज्यादा बेहतर, जानें अंतर