Triumph Speed 400 vs Royal Enfield Hunter 350: पावर से राइडिंग एक्सपीरिएंस तक, कौन किसमें ज्यादा बेहतर, जानें अंतर

Triumph Speed 400 or Royal Enfield Hunter: भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रॉयल एनफील्ड पिछले कई सालों से अपना दबदबा बनाए हुए है. इस बाइक की अभी तक कोई तोड़ नहीं आ सकी है. हालांकि, बाजार में बहुत सी बाइकें रॉयल एनफील्ड की कड़ी टक्कर लेती हैं. खासकर युवा इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं. इस बाइक को ज्यादातर लोग ऑफ-रोड ट्रेल्स के साथ-साथ लंबी दूरी तय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड की कई बाइकें हैं, जो 350सीसी वाले सेगमेंट में काफी बेहतरीन मानी जाती हैं.

अगर आप इस सेगमेंट में कोई बाइक लेने की सोच रहे हैं तो ऐसे में Royal Enfield Hunter 350 vs Triumph Speed 400 में से किसी एक को ले सकते हैं. दोनों ही बाइकें सेगमेंट की बेस्ट मानी जाती हैं. आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को ले सकते हैं. चलिए जानते हैं दोनों बाइकों के बीच के कुछ अंतर के बारे में.

किसमें मिलते हैं ज्यादा बेहतर फीचर्स?

triumph speed 400 में आपको स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल मिलने के अलावा ड्युल चैनल ABS और LED लाइटिंग का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है. वहीं, इस बाइक में USB-C चार्जिंग पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो Royal Enfield Hunter में आपको 13 लीटर फ्यूल टैंक के साथ ही साथ सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ड्यूल-चैनल ABS भी देखने के लिए मिलता है. इसके साथ ही इसमें 17 इंच अलॉय व्हील्स का भी ऑप्शन मिलता है. हंटर में एलईडी हेडलाइट, यूएसबी-सी पोर्ट का भी ऑप्शन दिया जाता है.

परफॉर्मेंस में कौन किससे आगे?

दोनों की ही परफॉर्मेंस वैसे तो काफी बेहरतर मानी जाती है. triumph speed 400 में आपको 349cc DOHC का सिंगल सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलता है. यह इंजन 29.1 PS की पावर देने के साथ ही साथ 29.6 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. इस बाइक में आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स देखने के लिए मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ Royal Enfield Hunter 350 की तो इसमें आपको 349cc का J सीरीज का इंजन मिलता है, जो 20.2 bhp पावर देने के साथ-साथ 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.