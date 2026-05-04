Triumph speed 400 vs Royal Enfield Hunter 350: फीचर्स से परफॉर्मेंस तक क्या है अंतर? पावर में कौन किससे आगे

Triumph speed 400 vs Royal Enfield Hunter 350: बाइकों में 350cc की बाइकों की एक अलग ही जगह होती है. इस सेगमेंट वाली बाइकें न केवल पावर में बल्कि, परफॉर्मेंस में भी काफी बेहतरीन मानी जाती हैं. इस सेगमेंट में आपको एक अच्छा राइडिंग और ड्राइविंग एक्सपीरिएंस देखने के लिए मिलता है. अगर आप 350cc के सेगमेंट में किसी बाइक को लेना ही चाहते हैं तो ऐसे में Triumph speed 400 vs Royal Enfield Hunter 350 दोनों बाइकें आपके लिए परफेक्ट हो सकती हैं.

देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड बाइकें वैसे काफी दमदार मानी जाती हैं, जो अपने सेगमेंट में ज्यादातर आगे ही रहती हैं. चलिए जानते हैं दोनों बाइकों के बीच में कौन से अंतर देखने के लिए मिलते हैं.

Triumph speed 400 vs Royal Enfield Hunter 350: किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स?

triumph speed 400 में आपको स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल मिलने के अलावा ड्युल चैनल ABS और LED लाइटिंग भी दी जाती है. इसके अलावा आपको इस बाइक में USB-C चार्जिंग पोर्ट और torque-assist clutch का भी ऑप्शन दिया जाता है. वहीं, Royal Enfield Hunter 350 में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ ही ड्यूल-चैनल ABS और 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं. वहीं, इस बाइक में आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक भी दिया जाता है. फीचर्स के मामले में दोनों बाइकें काफी अच्छी मानी जाती हैं.

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परफॉर्मेंस में कौन किससे आगे?

बात की जाए अगर परफॉर्मेंस की तो triumph speed 400 में आपको 349cc DOHC का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है. यह बाइक आपको 29.1 PS की पावर देने के साथ ही साथ 29.6 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. वहीं, इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स भी मिलता है. दूसरी तरफ बात करें अगर Royal Enfield Hunter 350 की तो इसमें आपको 349cc का J सीरीज का इंजन मिलता है, जो 20.2 bhp पावर देने के साथ-साथ 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.