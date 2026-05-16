triumph speed 400 vs Kawasaki KLX230: किस बाइक में मिलेंगे ज्यादा फीचर्स? पावर में कौन किससे आगे

Triumph speed 400 vs Kawasaki KLX230: भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हर महीने एक के बाद एक नई-नई बाइकें लॉन्च होती हैं. जिसमें एडवेंचर, क्रूजर और स्पोर्ट्स जैसी बाइकें लॉन्च की जाती हैं. Kawasaki KLX230 को भी भारतीय बाजार में काफी जबरदस्त बाइक माना जा रहा है. इस बाइक का मुकाबला सेगमेंट में आने वाली triumph speed 400 के साथ किया जा रहा है. अगर आप दोनों में से कोई भी बाइक लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में दोनों के बीच के अंतर के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है.

माना जा रहा है कि दोनों ही बाइकें अपने सेगमेंट की बेस्ट हैं और दोनों में ही आपको बेहतरीन फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं. चलिए जानते हैं पर्फॉमेंस, इंजन और माइलेज आदि के बारे में.

किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स?

triumph speed 400 में आपको स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल मिलने के अलावा ड्युल चैनल ABS और LED लाइटिंग का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है. वहीं, इस बाइक में USB-C चार्जिंग पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है. वहीं, Kawasaki KLX230 में आपको स्विचेबल एबीएस के साथ लाइटवेट परेरिमीटर फ्रेम भी देखने के लिए मिल जाता है. केवल यही नहीं, बल्कि इस बाइक में आपको एक बड़ी एलईडी स्क्रीन का भी विकल्प दिया जाता है. हालांकि, दोनों ही बाइकें फीचर्स के मामले में काफी बेहतरीन मानी जाती हैं.

परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा आगे?

riumph speed 400 में आपको 349cc DOHC का सिंगल सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलता है. यह इंजन 29.1 PS की पावर देने के साथ ही साथ 29.6 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. इस बाइक में आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स देखने के लिए मिलता है. Kawasaki KLX230 में 233 cc का एयर-कूल्ड इंजन है जो 19 hp पावर देता है. ऑफरोडिंग के लिहाज से यह बाइक काफी बेहतरीन मानी जाती है. इस बाइक में आपको एक बेहतरीन स्पीड भी देखने के लिए मिल जाती है. इसमें आपको बेहतर माइलेज का भी ऑप्शन दिया जाता है.