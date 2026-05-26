Triumph Scrambler 400X vs Harley-Davidson X440: कौन सी स्पोर्ट्स बाइक बैठेगी सटीक? किसमें मिलेगा दमदार राइडिंग एक्सपीरिएंस

Triumph Scrambler 400X vs Harley-Davidson X440: स्पोर्ट्स बाइकें आमतौर पर एडवेंचर और नॉर्मल बाइकों से ज्यादा पसंद की जाती हैं. खासकर युवाओं में स्पोर्ट्स बाइकों का खासा क्रेज देखने के लिए मिलता है. अब लोग सिर्फ माइलेज या कम कीमत नहीं, बल्कि ऐसी बाइक चाहते हैं, जो लुक्स में बेहतरीन होने के साथ ही साथ माइलेज और राइडिंग कंफर्ट में भी काफी बेहतरीन हो. हालांकि, स्पोर्ट्स बाइकों में सबसे ज्यादा 400cc से 450cc सेगमेंट वाली बाइकों को काफी पसंद किया जाता है. बाइक लवर्स को खासतौर पर Harley-Davidson X440 को लेकर काफी क्रेज रहता है.

इस बाइक की शानदार रोड प्रेजेंस के साथ ही साथ राइडिंग एक्सपीरिएंस भी काफी बेहतरीन है. इस बाइक का मुकाबला Triumph Scrambler 400X के साथ किया जाता है. चलिए जानते हैं दोनों में से किस बाइक में मिलेगी बेहतर परफॉर्मेंस.

Triumph Scrambler 400X vs Harley-Davidson X440 फीचर्स

Triumph Scrambler 400X में आपको 19 इंच की फ्रंट व्हील, ड्यूअल चैनल स्विचेबल ABSके साथ ही साथ आपको स्विचेबल ट्रकैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है. इतना ही नहीं इसमें आपको एक बेहतरीन राइडिंग एक्सपीरिएंस भी देखने के लिए मिल जाता है. वहीं, दूसरी ओर देखा जाए तो Harley-Davidson X440 में आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच के साथ-साथ 6 स्पीड गियरबॉक्स और ड्यूल चैनल ABS का भी फीचर मिलता है. इसके अलावा इसमें 440 ccका इंजन और 135 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड भी मिलती है.

पावर के मामले में क्या है हाल?

Triumph Scrambler 400X में आपको 398.15cc का लिक्विड कूल्ड, 4 वॉल्व DOHC सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है. यह बाइक 40 PS की पावर देने के साथ ही साथ 8,000 rpm और 37.5 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. वहीं, Harley-Davidson X440 में 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक और 805 mm की हाइट और 170 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस भी मिलती है. यह बाइक 27.37 PS की पावर देने के अलावा 38 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. देखा जाए तो दोनों ही बाइकों की परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन मानी जाती है.

ये भी पढ़ें:Toyota Fortuner vs Mahindra Scorpio N: पावर से टॉप स्पीड तक कौन सी कार में मिलेंगे ज्यादा दमदार फीचर्स