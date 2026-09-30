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Triumph Scrambler 400 XC vs Jawa 42: कीमत से लेकर फीचर्स तक कौन सी बाइक रहेगी बेस्ट? पावर और माइलेज में क्या रहेगी बेहतर

अगर आपका बजट और जरूरत दोनों सटीक हैं, तो यह तुलना आपको यह समझने में मदद कर सकती है कि Scrambler 400 XC और Jawa 42 में आपके इस्तेमाल के लिए कौन सी बाइक ज्यादा किफायती हो सकती है.

By: Kunal Mishra | Published: September 30, 2026 8:19:54 PM IST

Triumph Scrambler 400 XC vs Jawa 42: कीमत से लेकर फीचर्स तक कौन सी बाइक रहेगी बेस्ट? पावर और माइलेज में क्या रहेगी बेहतर


Triumph Scrambler 400 XC vs Jawa 42: अगर आप 400cc सेगमेंट में एक दमदार और फीचर-लोडेड बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो Triumph Scrambler 400 XC और Jawa 42 दोनों ही आपके लिए परफेक्ट हो सकती हैं. एक तरफ Triumph Scrambler 400 XC को ज्यादा पावर, बेहतर हार्डवेयर और स्क्रैम्बलर-स्टाइल डिजाइन के साथ पेश किया जाता है. वहीं, Jawa 42 अपने रेट्रो लुक, हल्के वजन और अलग राइडिंग कैरेक्टर के लिए जानी जाती है. त्योहारी सीजन आने वाला है, इसपर एक अच्छा डिस्काउंट और कई बेहतरीन ऑफर्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं.
अगर आपका बजट और जरूरत दोनों सटीक हैं, तो यह तुलना आपको यह समझने में मदद कर सकती है कि Scrambler 400 XC और Jawa 42 में आपके इस्तेमाल के लिए कौन सी बाइक ज्यादा किफायती हो सकती है. 
 

फीचर्स में कौन ज्यादा आगे? 

Triumph Scrambler 400 XC में आपको स्विचेबल ऑफ रोड ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए जाते हैं. इस बाइक में आपको एलईडी लाइटिंग के साथ ही साथ USB चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया जाता है. वहीं, दूसरी ओर Jawa 42 में आपको ऑफसेट स्पीडोमीटर और राउंड एलईडी हेडलाइट्स मिलती हैं. इसके अलावा डिजिटल ट्रिपमीटर और डिजिटल मीटर भी दिया जाता है, जिससे आप अपनी ट्रिप का हिसाब लगा सकते हैं. हालांकि, फीचर्स के मामले में दोनों ही बाइकें कम बजट में बेहतरीन हो सकती हैं.
 

किसमें मिलेगी दमदार परफॉर्मेंस? 

वैसे तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही बाइकें काफी जबरदस्त हैं. Jawa 42 में आपको 294.72cc J-Series का लिक्विड कूल्ड, जोकि सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 27.32 PS की पावर देने के साथ 26.84 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. इसमें आपको 13.2 लीटर का फ्यूल टैंक भी दिया जाता है. Triumph Scrambler 400 XC में 398cc का दमदार इंजन दिया जाता है. वहीं, यह बाइक आपको 39.5bhp की पावर देती है. हालांकि, दोनों ही बाइकों की परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन मानी जाती है. 

Tags: triumph scrambler 400 xc
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