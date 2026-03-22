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Triumph 400 vs Classic 350: स्टाइल, माइलेज या पावर…कौन है डेली राइडर्स के लिए बेस्ट चॉइस?

best 350cc bikes India: डेली राइडिंग के लिहाज से माइलेज एक अहम फैक्टर है. Classic 350 इस मामले में बेहतर मानी जाती है और लगभग 35-40 kmpl तक का माइलेज दे सकती है.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 22, 2026 6:57:57 PM IST

ट्रायम्फ 400 बनाम क्लासिक 350
ट्रायम्फ 400 बनाम क्लासिक 350


Triumph 400 vs Classic 350: Triumph Speed 400 और Royal Enfield Classic 350 दोनों ही अपने-अपने अंदाज़ में खास हैं. Classic 350 का रेट्रो लुक, गोल हेडलाइट, क्रोम फिनिश और भारी बॉडी इसे एक क्लासिक पहचान देता है. यह बाइक उन राइडर्स के लिए है जो पुरानी रॉयल फील और रोड प्रेजेंस पसंद करते हैं.

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वहीं Triumph Speed 400 मॉडर्न-रेट्रो डिजाइन के साथ आती है, जिसमें शार्प लाइन्स, प्रीमियम फिनिश और स्पोर्टी टच देखने को मिलता है. युवा और शहरी राइडर्स के लिए यह ज्यादा आकर्षक विकल्प बनती है. कुल मिलाकर, स्टाइल पूरी तरह आपकी पसंद पर निर्भर करता है—क्लासिक या मॉडर्न.

माइलेज और डेली यूज़

डेली राइडिंग के लिहाज से माइलेज एक अहम फैक्टर है. Classic 350 इस मामले में बेहतर मानी जाती है और लगभग 35-40 kmpl तक का माइलेज दे सकती है, जो रोज़ाना ऑफिस या शहर के उपयोग के लिए किफायती है. दूसरी तरफ Triumph Speed 400 का माइलेज लगभग 28-30 kmpl के आसपास रहता है.

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इसका कारण इसका ज्यादा पावरफुल इंजन है, जो परफॉर्मेंस पर ज्यादा फोकस करता है. अगर आपकी प्राथमिकता फ्यूल सेविंग और कम खर्च है, तो Classic 350 ज्यादा फायदेमंद साबित होती है, जबकि Triumph थोड़ा महंगा ऑप्शन हो सकता है.

परफॉर्मेंस और पावर

परफॉर्मेंस के मामले में Triumph Speed 400 साफ तौर पर आगे निकलती है. इसका 398cc इंजन लगभग 40 bhp की पावर देता है, जिससे तेज एक्सीलरेशन और हाईवे पर शानदार स्पीड मिलती है. वहीं Classic 350 का 349cc इंजन करीब 20 bhp की पावर देता है, जो स्मूद और आरामदायक राइडिंग के लिए उपयुक्त है. Classic 350 तेज रफ्तार के बजाय लो-स्पीड टॉर्क और स्थिरता पर फोकस करती है. इसलिए जो राइडर्स स्पीड और एडवेंचर चाहते हैं, उनके लिए Triumph बेहतर है, जबकि शांत और आरामदायक सफर के लिए Classic 350 सही रहती है.

कंफर्ट और हैंडलिंग

कंफर्ट के मामले में Classic 350 को बढ़त मिलती है. इसकी सीट चौड़ी और सस्पेंशन सेटअप आरामदायक है, जिससे लंबी दूरी पर भी थकान कम होती है. इसकी राइडिंग पोजिशन रिलैक्स्ड है, जो हर उम्र के राइडर्स के लिए उपयुक्त है. दूसरी ओर Triumph Speed 400 हल्की और ज्यादा फुर्तीली है, जिससे ट्रैफिक में चलाना आसान होता है. इसकी हैंडलिंग तेज और रिस्पॉन्सिव है, जो शहर में तेजी से मूव करने में मदद करती है. हालांकि लंबी दूरी पर कुछ राइडर्स को यह थोड़ी कम आरामदायक लग सकती है.

किसे चुनें?

अगर आप क्लासिक लुक, बेहतर माइलेज और आरामदायक राइडिंग चाहते हैं, तो Royal Enfield Classic 350 आपके लिए बेहतर विकल्प है. लेकिन अगर आप पावर, स्पीड और मॉडर्न डिजाइन को प्राथमिकता देते हैं, तो Triumph Speed 400 ज्यादा उपयुक्त रहेगी. डेली राइडर्स के लिए सही चुनाव उनकी जरूरतों पर निर्भर करता है—क्या वे कंफर्ट और किफायत चाहते हैं या परफॉर्मेंस और स्टाइल.

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