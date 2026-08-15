Traffic Signal Rules: लाल बत्ती पर बार-बार हॉर्न बजाने की आदत पड़ेगी भारी! कट सकता है चालान, जानें ट्रैफिक के जरूरी नियम

Traffic Signal Rules: शहरों में ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों की लंबी कतार लगना आम बात है. दिल्ली-नोएडा और गुरुग्राम जैसे कई शहरों में ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि लोगों को कुछ ही किलोमीटर की दूरी तय करने में कई घंटे लग जाते हैं. आमतौर पर आपने देखा होगा कि ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी थोड़ा भी आगे बढ़े तो पीछे से हॉर्न, सिग्नल में अभी समय बाकी हो तो हॉर्न और कई बार बिना किसी जरूरी वजह के लगातार हॉर्न बजाने की आदत सड़क पर शोर और परेशानी दोनों बढ़ा देती है.

बहुत से लोगों को लगता है कि हॉर्न बजाना सिर्फ एक सामान्य ड्राइविंग आदत है और इसके लिए चालान नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हर स्थिति में सही नहीं है. चलिए जानते हैं इसके लिए क्या नियम हैं.

बार-बार हॉर्न बजाने पर हो सकता है चालान

अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होकर बिना किसी जरूरत के हॉन बजाते हैं तो ऐसे में आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. ऐसा करने पर करीब 500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. खासतौर पर अगर आप अस्पताल, कोर्ट और किसी धार्मिक जगह पर या फिर स्कूल के आस-पास बिना किसी वजह शोर मचाते हैं या बार-बार हॉर्न बजाते हैं तो ऐसो में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और 1000 से 2000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. अगर आपकी गाड़ी में तेज हॉर्न लगा है तो ऐसे में पुलिस आपका अलग से भी चालान कर सकती है.

लगातार हॉर्न बजाना क्यों गलत माना जाता है?

दरअसल, हॉर्न का उद्देश्य दूसरे सड़क पर चल रहे लोगों को को सुरक्षित तरीके से चेतावनी देना है, न कि ट्रैफिक को जल्दी आगे बढ़ाना होता है. अगर सिग्नल लाल है और आपके आगे 20-30 कारें खड़ी हैं, तो लगातार हॉर्न बजाने से सामने वाला वाहन तुरंत आगे नहीं बढ़ सकता. ऐसे में बार-बार हॉर्न बजाने का कोई फायदा नहीं होता है.