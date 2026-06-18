अलीगढ़ में AC ब्लास्ट होने से बंगले में भड़की आग, कारोबारी की दम घुटने से हुई मौत, 20 मिनट तक धुएं में फंसे रहे

Aligarh fire incident: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक ऐसी खबर सामने आई है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते घर में आग लग गई. बुधवार को थाना क्षेत्र सिविल लाइन्स के पॉश इलाके में हरिओम नगर में एक दो मंजिला बंगले में भीषण आग लग गई. हादसे में मशहूर कारोबारी सुभाष चंद्र कालरा की मौत हो गई है. जानकारी के मुताबिक 79 वर्षीय कालरा की धुएं के कारण मौत हो गई. आग इतनी ज्यादा थी कि उनका दम घुटने लगा था और उन्होंने दम तोड़ दिया. शुरुआती जांच में फायर ब्रिगेड की टीम आग लगने के पीछे के कारण को शॉर्ट सर्किट मान रही है.

लेकिन, स्थानीय जांच पर लग रहा है कि घर में ऐसी का कंप्रेसर फटने के चलते आग लगी है. हालांकि, हादसे के समय उनके घर में दो बेटे और बहन भी मौजूद थीं, जिन्हें सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया था.

AC की लाइन में हुआ था शॉर्ट सर्केट

आग लगने के बाद सुभाष कालरा बेडरूम में बेहोश मिले थे, जिसके बाद तुरंत उन्हें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में यह बात सामने आ रही है कि आग एयर कंडीशनर की लाइन में शॉर्ट सर्किट होने या फिर एसी के कंप्रेसर के फटने के चलते घर में लगी थी. हालांकि, फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा इनवरटर में शॉर्ट सर्केट को भी आग लगने का कारण माना जा रहा है. दरअसल, कालरा एक बड़े स्पोर्ट्स व्यापारी थे और उनके घर में स्पोर्ट्स और प्लास्टिक का काफी सामान रखा था.

20-25 मिनट तक धुएं में फंसे रहे

सामान में आग लगने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आग पूरे घर में फैल गई. वे 20 से 25 मिनट तक धुएं में ही फंसे रहे, जिसके बाद उन्हें बेडरूम से निकाला गया था. हालांकि, दमकल की तीन गाड़ियों ने करीब आधे घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया था. जानकारी के मुताबिक पुलिस और अग्निशमन विभाग मामले की जांच में जुटी है.

कौन थे सुभाष चंद्र कालरा?

सुभाष चंद्र कालरा अलीगढ़ के जाने-माने स्पोर्ट्स कारोबारी थे, जो स्पोर्ट्स के सामान और प्लास्टिक में बडे स्तर पर ट्रेडिंग करते थे. उनके व्यापार या कंपनी को कालरा स्पोर्ट्स हाउस और कालरा स्पोर्ट्स एंड फिटनेस हाउस के नाम से जाना जाता था. उनके दो बेटे हैं, जो बिजनेस में उनका हाथ बंटाते हैं. कालरा की उम्र 79 साल थी. उनकी कंपनी रिटेल और होलसेल दोनों में डील करती थी.