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Toyota Hyryder का Aero Black एडिशन भारत में लॉन्‍च, इतनी रहेगी शुरुआती कीमत, मिलेंगे कई जबरदस्त फीचर्स

Toyota Urban Cruiser Hyryder Aero Black Launched | Toyota Hyryder Price | Toyota Urban Cruiser Hyryder Features:: टोयोटा अर्बन क्रूजर एयरो ब्लैक लिमिटेड एडिशन मॉडल में कई खास ब्लैक-आउट डिजाइन एलिमेंट्स जोड़े गए हैं, जो इसके रोड प्रेजेंस को और बढ़ाते हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके फीचर्स और परफॉर्मेंस के बारे में.

By: Kunal Mishra | Last Updated: August 12, 2026 5:05:03 PM IST

Toyota Hyryder का Aero Black एडिशन भारत में लॉन्‍च, इतनी रहेगी शुरुआती कीमत, मिलेंगे कई जबरदस्त फीचर्स


Toyota Urban Cruiser Hyryder Aero Black Launched | Toyota Hyryder Price | Toyota Urban Cruiser Hyryder Features: कार निर्माता कंपनी टोयोटा की हाइराइडर को भारत में काफी पसंद किया गया है. अब टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी लोकप्रिय दमदार एसयूवी हाइराइडर के नए लिमटेड एडिशन अर्बन क्रूजर हाइराइडर एयरो ब्लैक एडिशन को भारत में लॉन्च कर दिया है. इस नए एडिशन की लोग जमकर पसंद कर रहे हैं. यह कार न केवल लुक्स में काफी अलग है बल्कि, इस सेगमेंट में आने वाली अन्य कारों के मुकाबले काफी ज्यादा प्रीमियम भी है.
टोयोटा अर्बन क्रूजर एयरो ब्लैक लिमिटेड एडिशन मॉडल में कई खास ब्लैक-आउट डिजाइन एलिमेंट्स जोड़े गए हैं, जो इसके रोड प्रेजेंस को और बढ़ाते हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके फीचर्स और परफॉर्मेंस के बारे में. 

पिछले वैरिएंट से क्या हैं बदलाव? 

बात करें अगर पिछली हाइराइडर के मुकाबले नए एडिशन की तो दोनों में काफी अंतर और बदलाव देखने के लिए मिल जाएंगे. नई हाइराइडर में आपको फ्रंट ग्रिल अपर गार्निश, फ्रंट स्‍पॉयलर, हेडलाइट गार्निश जैसे कुछ बदलाव देखने के लिए मिल जाएंगे, जोकि कंपनी की ओर से ही किए गए हैं. इसमें एयरो ब्‍लैक लिमिटेड एडिशन की बैजिंग को भी दिया गया है. इस नए एडिशन में आपको फ्रंट स्पॉइलर मिलते हैं, जो एसयूवी को एक शार्प और स्पोर्टी कैरेक्टर देते हैं. टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर में पहले की तरह पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन मिलते रहेंगे.

कैसी रहेगी पावर और परफॉर्मेंस?  

बात की जाए अगर ऐरो ब्लैक एडिशन की पावर और परफॉर्मेंस की तो यह एक हाई परफॉर्मिंग कार के तौर पर साबित हो सकती है. हालांकि, पहले के मुकाबले इसके इंजन और गियरबॉक्स के साथ ही मकैनिकल पार्ट्स में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. इसमें अभी 1.5 लीटर की क्षमता का सामान्‍य, स्‍ट्रॉन्‍ग हाइब्रिड और सीएनजी इंजन के विकल्‍प को दिया गया है.

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Tags: Toyota Urban Cruiser Hyryder
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