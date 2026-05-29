Toyota Ebella E3 vs Maruti E Vitara: किस इलेक्ट्रिक SUV में है ज्यादा दम? जानिए कीमत से रेंज तक सबकुछ

Toyota Urban Cruiser Ebella vs Maruti E Vitara: टोयोटा ने अर्बन क्रूज़र इबेला E3 के लॉन्च के साथ भारत के मेनस्ट्रीम इलेक्ट्रिक SUV स्पेस में एंट्री की है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 23.60 लाख रुपये है. नई EV में मारुति सुजुकी ई विटारा के साथ ही बेस और कोर टेक्नोलॉजी शेयर की गई है, जिससे दोनों इलेक्ट्रिक SUV मैकेनिकली काफी मिलती-जुलती हैं. टॉप-एंड इबेला E3 के लॉन्च होने के साथ, आइए देखें कि दोनों इलेक्ट्रिक SUV एक-दूसरे के मुकाबले कैसी हैं.

डिजाइन और डाइमेंशन

दोनों SUV का व्हीलबेस एक जैसा 2,700mm है, हालांकि इबेला थोड़ी 10mm लंबी है. आगे की तरफ, ई विटारा में हैवी क्लैडिंग और Y-शेप के LED DRLs के साथ शार्प डिज़ाइन है जबकि इबेला में सेगमेंटेड DRLs के साथ क्लीनर डुअल-टोन ‘हैमरहेड’ लुक है. ई विटारा में फॉग लैंप भी हैं, जो इबेला में नहीं हैं. पीछे की तरफ, ई विटारा और इबेला में अलग-अलग स्टाइल के टेल-लैंप हैं.

कीमत

टोयोटा ने अभी सिर्फ टॉप-स्पेक अर्बन क्रूजर इबेला E3 की कीमत बताई है, जिसकी कीमत 23.60 लाख रुपये, एक्स-शोरूम है. वहीं, मारुति सुजुकी के टॉप-स्पेक ई विटारा अल्फा DT वेरिएंट की कीमत 20.01 लाख रुपये, एक्स-शोरूम है. यह BaaS सब्सक्रिप्शन के साथ भी आता है, जिससे इसकी शुरुआती कीमत 14.51 लाख रुपये, एक्स-शोरूम हो जाती है, और बैटरी का किराया 4.39 रुपये प्रति km है.

बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस

अर्बन क्रूजर इबेला E3 और मारुति ई विटारा अल्फा दोनों में ही फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ बड़ा 61kWh बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है. यह सेटअप 128 kW, जो टोयोटा में लगभग 174 bhp के बराबर है, और 193 Nm का टॉर्क देता है. इबेला के लिए दावा की गई ड्राइविंग रेंज 543 km तक है. ई विटारा भी इसी तरह की बैटरी स्पेसिफिकेशन्स और चार्जिंग कैपेबिलिटीज़ देती है. मारुति सुजुकी का दावा है कि DC फास्ट चार्जिंग 10-80 परसेंट तक लगभग 45 मिनट में पूरी हो सकती है, जबकि AC चार्जिंग ऑप्शन में 7.4kW और 11kW दोनों चार्जर शामिल हैं. SUV में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के कई लेवल और इको, नॉर्मल और स्पोर्ट सहित डेडिकेटेड ड्राइव मोड भी मिलते हैं.

इंटीरियर और फीचर्स

दोनों EVs में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 12 कलर ऑप्शन के साथ एम्बिएंट लाइटिंग, स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग रियर सीट्स, एक पैनोरमिक सनरूफ और एक JBL प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स हैं. डैशबोर्ड में 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट के साथ 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है. इन टॉप एंड वेरिएंट में लेवल 2 ADAS फंक्शन, एक 360-डिग्री कैमरा, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और लेन कीप असिस्ट भी मिलते हैं.