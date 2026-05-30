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Toyota की पहली इलेक्ट्रिक SUV ने मचाई सनसनी! 543KM रेंज के साथ eVitara को दे रही कड़ी टक्कर

Ebella की एक खास बात यह है कि एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर इसकी ड्राइविंग रेंज 543 किलोमीटर तक होने का दावा किया गया है. हालांकि इसकी कीमत कई दूसरी इलेक्ट्रिक SUVs जिनमें Maruti eVitara भी शामिल है से ज्यादा है फिर भी Toyota को पूरा भरोसा है कि ग्राहक इसकी प्रीमियम क्वालिटी और फ़ीचर्स के पूरे पैकेज को जरूर पसंद करेंगे.

By: Anshika thakur | Published: May 30, 2026 4:17:00 PM IST

Toyota Urban Cruiser Ebella
Toyota Urban Cruiser Ebella


भारत में इलेक्ट्रिक कारों का बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है, और अब Toyota ने इस सेगमेंट पर एक बड़ा दांव लगाया है. कंपनी ने भारतीय बाज़ार में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV, Urban Cruiser Ebella लॉन्च की है. यह Toyota की पहली मेनस्ट्रीम इलेक्ट्रिक SUV है, जिसमें प्रीमियम फ़ीचर्स, लंबी ड्राइविंग रेंज और एडवांस्ड सेफ़्टी टेक्नोलॉजी का मेल मिलता है. Ebella की एक खास बात यह है कि एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर इसकी ड्राइविंग रेंज 543 किलोमीटर तक होने का दावा किया गया है. हालांकि इसकी कीमत कई दूसरी इलेक्ट्रिक SUVs जिनमें Maruti eVitara भी शामिल है से ज़्यादा है फिर भी Toyota को पूरा भरोसा है कि ग्राहक इसकी प्रीमियम क्वालिटी और फ़ीचर्स के पूरे पैकेज को जरूर पसंद करेंगे.

पोजिशनिंग और कीमत

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Toyota Urban Cruiser Ebella की एक्स-शोरूम कीमत ₹23.60 लाख तय की गई है. फिलहाल, इसे सिर्फ एक टॉप-स्पेक E3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. यह SUV Maruti eVitara प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है लेकिन कीमत के मामले में यह लगभग ₹3.5 लाख ज़्यादा महंगी है. कंपनी इसे बाजार में एक ज़्यादा प्रीमियम विकल्प के तौर पर पेश कर रही है.

केबिन में एक प्रीमियम अनुभव आपका इंतजार कर रहा है

Toyota ने इस इलेक्ट्रिक SUV के इंटीरियर को सचमुच एक प्रीमियम एहसास देने के लिए खास कोशिश की है. इसके केबिन में डुअल-टोन थीम शानदार फ्निश और आरामदायक बैठने की व्यवस्था है. आगे की सीटें वेंटिलेटेड हैं जबकि पीछे की सीटों में स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग की सुविधा है. 12 रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग एक पैनोरमिक सनरूफ और एक प्रीमियम JBL ऑडियो सिस्टम यात्रियों के अनुभव को और भी बेहतर बनाते हैं.

इस डिजाइन का लुक फ्यूचरिस्टिक है

नई Ebella को Toyota की ‘Urban Tech Design Philosophy’ पर आधारित करके डेवलप किया गया है. इस SUV में एक बोल्ड फ्रंट प्रोफ़ाइल, Hammerhead से प्रेरित डिजाइन पूरी तरह से LED लाइटिंग सेटअप और एक एयरोडायनामिक बॉडी दी गई है. इसके अलावा डुअल-टोन कलर ऑप्शन और 18 इंच के अलॉय व्हील्स इसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाते हैं। इसका डिजाइन शहर की सड़कों और हाईवे, दोनों जगहों पर ड्राइविंग की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

फीचर्स की एक लंबी लिस्ट

Urban Cruiser Ebella में कई प्रीमियम फीचर्स शामिल हैं, जैसे कि पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और JBL साउंड सिस्टम. इस SUV को उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, जो एक इलेक्ट्रिक कार में लग्जरी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दोनों की तलाश में हैं.

टेक्नोलॉजी और इंफोटेनमेंट फीचर्स

डैशबोर्ड में 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto इसमें स्टैंडर्ड फीचर्स के तौर पर शामिल हैं. इसके अलावा, Toyota i-Connect ऐप के जरिए यूजर्स रिमोट चार्जिंग कंट्रोल्स, बैटरी स्टेटस मॉनिटरिंग और कार से जुड़े कई अन्य फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं.

सुरक्षा में भी कोई लापरवाही नहीं

जब सुरक्षा की बात आती है तो Toyota ने इस SUV को बेहद मजबूत बनाया है. इसमें Level 2 ADAS, 7 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, Electronic Stability Control और हाई-टेन्साइल स्टील बॉडी जैसी सुविधाएं दी गई हैं. ये सभी सुविधाएं मिलकर ड्राइवर और यात्रियों, दोनों के लिए बेहतरीन सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं.

Tags: electric SUVtoyotaToyota Urban Cruiser Ebella
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