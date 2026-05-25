Toyota Taisor vs Hyundai Creta फीचर्स, इंजन और कीमत में किसे खरीदना किफायती, कौन है वैल्यू फॉर मनी कार

Toyota Taisor vs Hyundia Creta: कार लेना आज के समय में एक किफायती विकल्प के तौर पर देखा जाता है. चाहे ऑफिस जाना हो या फैमली के साथ छोटी-मोटी ट्रिप पर ही क्यों न जाना हो. कार आज के समय में एक बेस्ट विकल्प मानी जाती है. लेकिन, ऐसे में एक अच्छी और किफायती कार लेना वाकई बेस्ट होती है. आज के समय में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कॉम्पैक्ट SUV या मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसलिए आप निश्चितौर पर कॉम्पैक्ट एसयूवी कार ले सकते हैं.

अगर आप एक किफायती और बजट फ्रेंडली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में Toyota Taisor vs Hyundia Creta में से किसी एक को ले सकते हैं. चलिए जानते हैं इन दोनों कारों के बीच क्या अंतर देखने के लिए मिलते हैं.

Toyota Taisor vs Hyundia Creta: फीचर्स में क्या है अंतर?

Toyota Taisor एक बेहतरीन मिड साइज एसयूवी कार है, जिसमें 9 इंच की टचस्क्रीन के साथ ही 360 डिग्री कैमरा और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है. इसके अलावा रियर ऐसी वेंट्स और Head-up display (HUD) भी मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ Hyundai Creta में आपको पैनोरमिक सनरूफ मिलने के साथ-साथ एक अच्छी क्वीलिटी की वेंटिलेटेड सीट्स और रियर एसी के साथ देखने को मिलती है. हालांकि, नई जनरेशन सेल्टॉस क्रेटा से 130 एमएम बड़ी और लंबी है. दोनों ही कारों में दमदार फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं.

परफॉर्मेंस में क्या है अंतर?

Toyota Taisor में 1.0L Turbo Petrol के साथ 1.2 लीटर इंजन मिलता है. इसका 1.0 लीटर इंजन 100.06 PS की पावर देने के साथ-साथ 147.6 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. माना जाता है कि इस कार में आपको काफी बेहतरीन पावर देखने के लिए मिलती है. वहीं, दूसरी तरफ Hyundai Creta 113 bhp की पावर देने के साथ-साथ 143.8 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. यह कार आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ देखने के लिए मिलती है. देखा जाए तो अपनी-अपनी जरूरत के हिसाब से आपके लिए दोनों ही कारें वैल्यू फॉर मनी हो सकती हैं.

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