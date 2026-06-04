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Toyota Innova Crysta Vs HyCross: कौन है असली फैमिली किंग? खरीदने से पहले जान लें पूरी सच्चाई

Toyota Innova Crysta Vs HyCross:कई कार मालिकों के अनुसार Crysta की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत डीजल इंजन, RWD सेटअप और खराब सड़कों पर बेहतर टिकाऊपन है. दूसरी ओर HyCross ज्यादा आरामदायक, शांत, फीचर-लोडेड और बेहतर माइलेज वाली MPV मानी जाती है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 4, 2026 6:44:33 PM IST

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा बनाम टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस
टोयोटा इनोवा क्रिस्टा बनाम टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस


Toyota Innova Crysta vs Innova HyCross: भारत में फैमिली MPV सेगमेंट की बात हो और टोयोटा इनोवा का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिलहाल बाजार में Toyota की दो लोकप्रिय MPV मौजूद हैं टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस.दोनों ही 7-सीटर और फैमिली-फ्रेंडली कारें हैं, लेकिन इंजन, माइलेज, फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में काफी अलग हैं. अगर आप इन दोनों में से किसी एक को खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह तुलना आपके लिए मददगार साबित होगी.

कीमत की तुलना

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फीचर Toyota Innova Crysta Toyota Innova HyCross
शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹18.99 लाख ₹18.70 लाख
ऑन-रोड कीमत (टॉप वेरिएंट) ₹30.78 लाख ₹36.86 लाख

कीमत के मामले में बेस वेरिएंट पर दोनों लगभग बराबर हैं, लेकिन टॉप वेरिएंट में HyCross काफी महंगी हो जाती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

स्पेसिफिकेशन Innova Crysta Innova HyCross
इंजन 2.4L डीजल 2.0L पेट्रोल/हाइब्रिड
इंजन क्षमता 2393cc 1987cc
ट्रांसमिशन 5-स्पीड मैनुअल ऑटोमैटिक (e-CVT)
ड्राइव सिस्टम RWD FWD

इनोवा क्रिस्टा में डीजल इंजन मिलता है, जो हाई टॉर्क और लंबी दूरी के लिए शानदार माना जाता है. वहीं हाइक्रॉस का हाइब्रिड सिस्टम ज्यादा स्मूद और मॉडर्न ड्राइविंग अनुभव देता है.

माइलेज में कौन आगे?

मॉडल माइलेज
इनोवा क्रिस्टा 9 kmpl
इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड 21-23.24 kmpl तक

अगर आपकी प्राथमिकता फ्यूल सेविंग है, तो HyCross यहां Crysta से काफी आगे निकल जाती है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के कारण इसकी माइलेज लगभग दोगुनी से भी ज्यादा है।

फीचर्स की तुलना

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा

  • 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट
  • Android Auto और Apple CarPlay
  • ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
  • क्रूज़ कंट्रोल
  • पावर्ड ड्राइवर सीट
  • 7 एयरबैग तक
  • रियर पार्किंग कैमरा
  • हिल स्टार्ट असिस्ट

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस

  • 10-इंच टचस्क्रीन सिस्टम
  • वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay
  • पैनोरमिक सनरूफ
  • वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
  • 360 डिग्री कैमरा
  • ADAS सेफ्टी टेक्नोलॉजी
  • JBL प्रीमियम साउंड सिस्टम
  • डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
  • ओटोमन सेकेंड रो सीट्स

फीचर्स के मामले में हाइक्रॉस स्पष्ट रूप से ज्यादा प्रीमियम और आधुनिक एमपीवी है.

डाइमेंशन और स्पेस

डाइमेंशन Innova Crysta Innova HyCross
लंबाई 4735 mm 4755 mm
चौड़ाई 1830 mm 1850 mm
व्हीलबेस 2750 mm 2850 mm
ग्राउंड क्लीयरेंस 178 mm 185 mm

हाइक्रॉस आकार में थोड़ी बड़ी है और इसका व्हीलबेस भी ज्यादा है, जिससे केबिन में अधिक जगह मिलती है.

कलर ऑप्शन

इनोवा क्रिस्टा के रंग

  • सिल्वर
  • प्लैटिनम व्हाइट पर्ल
  • अवांट गार्डे ब्रॉन्ज़
  • एटीट्यूड ब्लैक
  • सुपर व्हाइट

इनोवा हाईक्रॉस रंग

  • प्लैटिनम व्हाइट पर्ल
  • एटीट्यूड ब्लैक माइका
  • ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक
  • सिल्वर मेटैलिक
  • सुपर व्हाइट
  • अवांट गार्डे ब्रॉन्ज़

हाइक्रॉस में रंगों के ज्यादा विकल्प उपलब्ध हैं.

वेरिएंट्स

Innova Crysta

  • GX
  • VX
  • ZX

Innova HyCross

  • G
  • GX
  • VX
  • ZX
  • ZX(O)

हाइक्रॉस में ज्यादा वेरिएंट विकल्प मिलते हैं और टॉप वेरिएंट में लग्जरी फीचर्स भी अधिक हैं.

मालिकों का अनुभव क्या कहता है?

कई कार मालिकों के अनुसार Crysta की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत डीजल इंजन, RWD सेटअप और खराब सड़कों पर बेहतर टिकाऊपन है। दूसरी ओर HyCross ज्यादा आरामदायक, शांत, फीचर-लोडेड और बेहतर माइलेज वाली MPV मानी जाती है।

कौन सी खरीदनी चाहिए?

Innova Crysta चुनें अगर:

  •  आपको डीजल इंजन चाहिए
  •  अक्सर लंबी दूरी तय करते हैं
  •  खराब या ग्रामीण सड़कों पर ज्यादा ड्राइव करते हैं
  • मजबूत और भरोसेमंद MPV चाहते हैं

Innova HyCross चुनें अगर:

  • बेहतर माइलेज चाहते हैं
  •  ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन पसंद है
  •  ADAS, सनरूफ और प्रीमियम फीचर्स चाहिए
  •  फैमिली कम्फर्ट और लग्जरी आपकी प्राथमिकता है

मुख्य फीचर्स

मुख्य फीचर्स टोयोटा इनोवा क्रिस्टा टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस
ऑन-रोड कीमत ₹31,54,419* ₹36,86,245*
सिटी माइलेज 9 kmpl उपलब्ध नहीं
फ्यूल टाइप डीजल पेट्रोल
इंजन क्षमता 2393 सीसी 1987 सीसी
ट्रांसमिशन मैनुअल ऑटोमैटिक

Tags: HyCrossToyota Innova Crysta
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