Toyota Innova Crysta Vs HyCross: कौन है असली फैमिली किंग? खरीदने से पहले जान लें पूरी सच्चाई

Toyota Innova Crysta vs Innova HyCross: भारत में फैमिली MPV सेगमेंट की बात हो और टोयोटा इनोवा का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिलहाल बाजार में Toyota की दो लोकप्रिय MPV मौजूद हैं टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस.दोनों ही 7-सीटर और फैमिली-फ्रेंडली कारें हैं, लेकिन इंजन, माइलेज, फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में काफी अलग हैं. अगर आप इन दोनों में से किसी एक को खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह तुलना आपके लिए मददगार साबित होगी.

कीमत की तुलना

फीचर Toyota Innova Crysta Toyota Innova HyCross शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹18.99 लाख ₹18.70 लाख ऑन-रोड कीमत (टॉप वेरिएंट) ₹30.78 लाख ₹36.86 लाख

कीमत के मामले में बेस वेरिएंट पर दोनों लगभग बराबर हैं, लेकिन टॉप वेरिएंट में HyCross काफी महंगी हो जाती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

स्पेसिफिकेशन Innova Crysta Innova HyCross इंजन 2.4L डीजल 2.0L पेट्रोल/हाइब्रिड इंजन क्षमता 2393cc 1987cc ट्रांसमिशन 5-स्पीड मैनुअल ऑटोमैटिक (e-CVT) ड्राइव सिस्टम RWD FWD

इनोवा क्रिस्टा में डीजल इंजन मिलता है, जो हाई टॉर्क और लंबी दूरी के लिए शानदार माना जाता है. वहीं हाइक्रॉस का हाइब्रिड सिस्टम ज्यादा स्मूद और मॉडर्न ड्राइविंग अनुभव देता है.

माइलेज में कौन आगे?

मॉडल माइलेज इनोवा क्रिस्टा 9 kmpl इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड 21-23.24 kmpl तक

अगर आपकी प्राथमिकता फ्यूल सेविंग है, तो HyCross यहां Crysta से काफी आगे निकल जाती है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के कारण इसकी माइलेज लगभग दोगुनी से भी ज्यादा है।

फीचर्स की तुलना

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा

8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट

Android Auto और Apple CarPlay

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

क्रूज़ कंट्रोल

पावर्ड ड्राइवर सीट

7 एयरबैग तक

रियर पार्किंग कैमरा

हिल स्टार्ट असिस्ट

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस

10-इंच टचस्क्रीन सिस्टम

वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay

पैनोरमिक सनरूफ

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स

360 डिग्री कैमरा

ADAS सेफ्टी टेक्नोलॉजी

JBL प्रीमियम साउंड सिस्टम

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

ओटोमन सेकेंड रो सीट्स

फीचर्स के मामले में हाइक्रॉस स्पष्ट रूप से ज्यादा प्रीमियम और आधुनिक एमपीवी है.

डाइमेंशन और स्पेस

डाइमेंशन Innova Crysta Innova HyCross लंबाई 4735 mm 4755 mm चौड़ाई 1830 mm 1850 mm व्हीलबेस 2750 mm 2850 mm ग्राउंड क्लीयरेंस 178 mm 185 mm

हाइक्रॉस आकार में थोड़ी बड़ी है और इसका व्हीलबेस भी ज्यादा है, जिससे केबिन में अधिक जगह मिलती है.

कलर ऑप्शन

इनोवा क्रिस्टा के रंग

सिल्वर

प्लैटिनम व्हाइट पर्ल

अवांट गार्डे ब्रॉन्ज़

एटीट्यूड ब्लैक

सुपर व्हाइट

इनोवा हाईक्रॉस रंग

प्लैटिनम व्हाइट पर्ल

एटीट्यूड ब्लैक माइका

ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक

सिल्वर मेटैलिक

सुपर व्हाइट

अवांट गार्डे ब्रॉन्ज़

हाइक्रॉस में रंगों के ज्यादा विकल्प उपलब्ध हैं.

वेरिएंट्स

Innova Crysta

GX

VX

ZX

Innova HyCross

G

GX

VX

ZX

ZX(O)

हाइक्रॉस में ज्यादा वेरिएंट विकल्प मिलते हैं और टॉप वेरिएंट में लग्जरी फीचर्स भी अधिक हैं.

मालिकों का अनुभव क्या कहता है?

कई कार मालिकों के अनुसार Crysta की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत डीजल इंजन, RWD सेटअप और खराब सड़कों पर बेहतर टिकाऊपन है। दूसरी ओर HyCross ज्यादा आरामदायक, शांत, फीचर-लोडेड और बेहतर माइलेज वाली MPV मानी जाती है।

कौन सी खरीदनी चाहिए?

Innova Crysta चुनें अगर:

आपको डीजल इंजन चाहिए

अक्सर लंबी दूरी तय करते हैं

खराब या ग्रामीण सड़कों पर ज्यादा ड्राइव करते हैं

मजबूत और भरोसेमंद MPV चाहते हैं

Innova HyCross चुनें अगर:

बेहतर माइलेज चाहते हैं

ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन पसंद है

ADAS, सनरूफ और प्रीमियम फीचर्स चाहिए

फैमिली कम्फर्ट और लग्जरी आपकी प्राथमिकता है

मुख्य फीचर्स