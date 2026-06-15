Toyota Hyryder vs Maruti Brezza: फैमिली के लिए कौन सी SUV खरीदना रहेगा फायदे का सौदा? जानें अंतर

Toyota Hyryder vs Maruti Breeza: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कॉम्पैक्ट और मिड-साइज SUV की मांग लगातार बढ़ रही है. इन कारों में आपको ऊंची ड्राइविंग पोजिशन के साथ ही बेहतर रोड प्रेजेंसभी मिलती है. इसी सेगमेंट में Toyota Hyryder और Maruti Brezza दो ऐसी SUV हैं, जिन्होंने ग्राहकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है. दोनों ही कारें अपने सेगमेंटकी बेस्ट मानी जाती हैं और दोनों रही कम कीमत में काफी किफायती फीचर्स देती है. दोनों SUV अपने-अपने सेगमेंट में मजबूत दावेदार हैं.

लेकिन जब बात कीमत, फीचर्स, माइलेज, कम्फर्ट और वैल्यू फॉर मनी की आती है, तो खरीदार अक्सर इनके बीच तुलना करने लगते हैं. चलिए दोनों कारों में कौन से फीचर्स मिलते हैं और दोनों में क्या अंतर मिलते हैं.

फीचर्स में क्या है किफायती?

Breeza में आपको ABS और EBD के अलावा 360 डिग्री कैमरा और 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने के लिए मिल जाता है. इस कार में आपको वायरलेस चार्जिंग क्रूज कंट्रोल के साथ ही साथ एंड्रॉयड ऑटोप्ले का भी ऑप्शन दिया जाता है. वहीं, दूसरी ओर Toyota Hyryder में आपको कई बेहतरीन फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं. इस कार में आपको वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, पैनेरॉमिक सनरूफ देखने के लिए मिल जाती है. इसके अलावा कार में 6 एयरबैग्स और 9 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी मिल जाती है.

परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा बेहतर?

Breeza में आपको 1.5 लीटर का K सीरीज इंजन वह भी Smart Hybrid Technology के साथ दिया जाता है. इस कार में आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलता है. Toyota Hyryder में आपको 92 hp इंजन + 80 hp motor मिलती है. वहीं, इस कार 20 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देखने के लिए मिल जाता है.