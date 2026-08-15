लेना चाहते हैं बड़े साइज की SUV? Toyota Hyryder Aero Black Edition vs Mahindra BE 6 में क्या रहेगी बेस्ट

Toyota Hyryder Aero Black Edition vs Mahindra BE 6: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक से बढ़कर एक कारें लॉन्च हो रही हैं. हाल ही में Toyota Hyryder Aero Black Edition को लॉन्च किया गया है. इस कार को बाजार में काफी पसंद किया जा रहा है. हालांकि, देखा जाए तो इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री भी तेज हुई है. यही कारण है कि बहुत से लोग एसयूवी सेगमेंट की कारों को भी ईवी में लेना पसंद करते हैं.

अगर आप किसी ईवी कार को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में Toyota Hyryder Aero Black Edition vs Mahindra BE 6 में से किसी एक को ले सकते हैं. हालांकि, हाइराइडर पेट्रोल कार है. दोनों ही कारें अपने सेगमेंट की बेस्ट मानी जाती है. लेकिन, इन्हें लेने के लिए आपको दोनों कारों के बीच के अंतर को जान लेना चाहिए.

फीचर्स में कौन किससे आगे?

नई हाइराइडर में आपको फ्रंट ग्रिल अपर गार्निश, फ्रंट स्‍पॉयलर, हेडलाइट गार्निश जैसे कुछ बदलाव देखने के लिए मिल जाएंगे, जोकि कंपनी की ओर से ही किए गए हैं. इसमें एयरो ब्‍लैक लिमिटेड एडिशन की बैजिंग को भी दिया गया है. Mahindra BE 6 में आपको 12.3 इंच की स्क्रीन के साथ Level-2 ADAS भी मिलता है. इसके अलावा कार में आपको एक बड़े साइज का इंफोटेनमेंट सिस्टम और 5G कनेक्टिविटी भी देखने के लिए मिलती है. वहीं, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के अलावा कार में आपको ऑटोनॉमस पार्किंग और 360 डिग्री कैमरा का विकल्प मिलता है.

रेंज या माइलेज में कौन है बेस्ट?

Hyryder Aero Black Edition में आपको इसमें अभी 1.5 लीटर की क्षमता का सामान्‍य, स्‍ट्रॉन्‍ग हाइब्रिड और सीएनजी इंजन के विकल्‍प को दिया गया है. Mahindra BE 6 एक इलेक्ट्रिक कार है, जो आपको सिंगल या फुल चार्जिंग में 557 से लेकर 683 किलोमीटर की रेंज निकालकर देती है. वहीं, MG Hector और Mahindra BE 6 दोनों ही कारें अपनी-अपनी जगह पर परफॉर्मेंस में बेहतरीन मानी जाती हैं.