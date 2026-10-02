Toyota Hilux vs Toyota Fortuner: कौन सी SUV रहेगी आपके लिए बेहतर? फीचर्स और परफॉर्मेंस में कौन किससे आगे, जानें अंतर

Toyota Hilux vs Toyota Fortuner: कार निर्माता कंपनी टोयोटा अपनी दमदार गाड़ियों के लिए काफी बेहतरीन मानी जाती है. फॉर्च्यूनर टोयोटा की सबसे लोकप्रिया गाड़ियों में से एक है. यह कार ग्राहकों को काफी पसंद आती है. अगर आप एक ऐसी बड़ी टोयोटा खरीदने का प्लान बना रहे हैं जो दमदार इंजन, मजबूत बिल्ड और खराब रास्तों पर चलने की क्षमता के लिए जानी जाती हो, तो Toyota Hilux और Toyota Fortuner दोनों आपके सामने आ सकती हैं. दोनों ही गाड़ियों में टोयोटा की मजबूत इंजीनियरिंग देखने को मिलती है.

इसके बावजूद Hilux और Fortuner एक जैसी गाड़ियां नहीं हैं. दोनों की बॉडी डिजाइन और परफॉर्मेंस में काफी अंतर है. दोनों ही कारें एक बड़े साइज की दमदार एसयूवी हैं, जिनमें आपको काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलती हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं दोनों के अंतर के बारे में.

फीचर्स में क्या है अंतर?

Toyota Fortuner में आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और 8 इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का भी फीचर मिलता है. इसमें आपको JBL के प्रीमियम क्वालिटी के ऑडियो सिस्टम और एक मजबूत बॉडी मिलती है. वहीं, दूसरी ओर Toyota Hilux में आपको नए अलॉय व्‍हील्‍स, फॉग लैंप्स, 360 डिग्री कैमरा और Level-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. इस कार में आपको 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम और 12.3 इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर का भी ऑप्शन मिल सकता है.

पावर और इंजन में कैसी है दोनों कारें?