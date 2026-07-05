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Toyota Hilux vs Fortuner कौन है सेगमेंट की बेस्ट कार? फीचर्स से लेकर इंजन तक में कौन ज्यादा आगे, जानें दोनों में अंतर

दोनों कारें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं साथ ही साथ फीचर्स में भी काफी किफायती मानी जाती हैं. अगर आप इनमें से कोई सी भी कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको इनके बीच के अंतर के बारे में जान लेना चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: July 5, 2026 4:14:19 PM IST

Toyota Hilux vs Fortuner कौन है सेगमेंट की बेस्ट कार? फीचर्स से लेकर इंजन तक में कौन ज्यादा आगे, जानें दोनों में अंतर


Toyota Hilux vs Fortuner Comparision: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में SUV कारों का दबदबा लंबे समय से बरकरार है. आजकल कई कार निर्माता कंपनियां हैं, जो एसयूवी कारों में कई जबरदस्त सेफ्टी फीचर्स देने के साथ ही शानदार परफॉर्मेंस भी देती हैं. एसयूवी कारों में टोयोटा का नाम सबसे ऊपर आता है. टोयोटा की कारें आमतौर पर काफी दमदार और बेहतरीन पावर वाली मानी जाती हैं. अगर आप टोयोटा की ही कोई एसयूवी कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में Toyota Hilux vs Toyota Fortuner में से किसी एक को ले सकते हैं.

दोनों कारें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं साथ ही साथ फीचर्स में भी काफी किफायती मानी जाती हैं. अगर आप इनमें से कोई सी भी कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको इनके बीच के अंतर के बारे में जान लेना चाहिए. 

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फीचर्स में क्या है अंतर? 

Toyota Hilux में आपको Level-2 ADAS के साथ-साथ 360 डिग्री कैमरा और फॉग लैप्स का ऑप्शन मिल जाएगा. इसके अलावा कार में अलॉय व्‍हील्‍स और 12.3 इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर भी दिया जाता है. इस कार में आपको काफी जबरदस्त इंटीरियर और एक्सटीरियर मिल जाएगा. वहीं, दूसरी तरफ टोयोटो फॉर्च्यूनर में आपको 11 स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम मिलने के अलावा वेंटिलेटेड सीट्स और 360 डिग्री कैमरा का भी विकल्प दिया जाता है. वहीं, इस कार में आपको एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ ही 8 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम मिलता है. 

पावर और परफॉर्मेंस में क्या है अंतर? 

पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो Toyota Hilux में आपको 2.8 लीटर की क्षमता का टर्बो डीजल इंजन दिया जा सकता है, जोकि 204 PS की पावर देने के साथ ही साथ 500 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. इसमें आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ टोयोटा फॉर्च्यूनर में 2.8 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जोकि 2755 cc में देखने को मिलता है. ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में यह कार आपको 201.15 bhp की पावर देने के साथ-साथ 500 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. वहीं, पेट्रोल इंजन में फॉर्च्यूनर आपको 164 bhp की पावर देने के साथ 245 Nm का टॉर्क जनरेट करती है.

Tags: Toyota Hilux
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