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जल्दी लॉन्च हो सकती है Toyota Hilux, दमदार इंजन के साथ मिलेंगे कई बेहतरीन फीचर्स, फॉर्च्यूनर को देगी कड़ी टक्कर

माना जा रहा है कि हाइलक्‍स की नई जेनरेशन पिक अप ट्रक को पहले की तुलना में एक नए अवतार में लॉन्च किया जा सकता है. चलिए विस्तार से बताते हैं आपको इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: July 1, 2026 5:51:29 PM IST

जल्दी लॉन्च हो सकती है Toyota Hilux, दमदार इंजन के साथ मिलेंगे कई बेहतरीन फीचर्स, फॉर्च्यूनर को देगी कड़ी टक्कर


Toyota Hilux to launch: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में Toyota Hilux को लेकर काफी क्रेज रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्‍द ही इस पिक अप ट्रक कम कार की नई जेनरेशन को लॉन्‍च करने की तैयारी कर रही है. हो सकता है अगले महीने ही इस कार को लॉन्च कर दिया जाए. हालांकि, इसमें कई बदलाव किए जाएंगे. फीचर्स से लेकर कार के एक्सटीरियर तक में आपको काफी कुछ अलग देखने के लिए मिल सकता है. अगर आप भी लंबे समय से इस पिकअप ट्रक को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में आप थोड़ा और इंतजार करके अगले महीने इसे ले सकते हैं.

माना जा रहा है कि हाइलक्‍स की नई जेनरेशन पिक अप ट्रक को पहले की तुलना में एक नए अवतार में लॉन्च किया जा सकता है. चलिए विस्तार से बताते हैं आपको इसके बारे में. 

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नई Toyota Hilux में क्या होंगे बदलाव? 

बात करें अगर पुरानी Toyota Hilux की तुलना में नई पिकअप ट्रक के बदलावों में तो इस बार इस कार में नया फ्रंट बंपर, पतली एलईडी हेडलाइट देने के साथ ही कंपनी द्वारा मोटे व्हील आर्च का भी ऑप्शन दिया जा सकता है. इसमें आपको चौड़ी फ्रंट ग्रिल और टोयोटा के लोगो की मोटे और बड़े अक्षरों में बैजिग दी जा सकती है. हालांकि, पुरान हिलक्स भी फीचर्स के मामले में काफी दमदार थी, जो ग्राहकों को काफी आकर्षक लगती थी. नई हिलक्स का डिजाइन पहले की तुलना में काफी शार्प और एंगुलर दिखाई दे रहा है. हालांकि, इसके अलावा भी इस नई जनरेशन पिकअप ट्रक में कई बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं. 

नई Toyota Hilux के फीचर्स और पावर 

नई Toyota Hilux में आपको नए अलॉय व्‍हील्‍स, फॉग लैंप्स, 360 डिग्री कैमरा और Level-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. इस कार में आपको 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम और 12.3 इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर का भी ऑप्शन मिल सकता है. वहीं, बात करें अगर इसके इंजन और परफॉर्मेंस की तो इसमें हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन दिया जा सकता है. फिलहाल इसमें 2.8 लीटर की क्षमता का टर्बो डीजल इंजन दिया जा सकता है, जोकि 204 PS की पावर देने के साथ ही साथ 500 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. इसमें आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिलता है.

Tags: Toyota Hilux
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