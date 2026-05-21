Toyota Glanza vs Maruti Baleno: प्रीमियम हैचबैक के तौर पर किसे लेना परफेक्ट? माइलेज से पावर तक क्या है अंतर

Toyota Glanza vs Maruti Baleno: अक्सर लोगों का शुरुआती सपना रहता है कि वे किसी हैचबैक कार को खरीदें. बाद में बले ही वे एक बड़ी एसयूवी कार से चलने लगें, लेकिन मिडिल क्लास के अंतर्गत आने वाले अमूमन लोग अक्सर हैचबैक के शौकीन होते हैं. Toyota Glanza vs Maruti Baleno दोनों ही कारें अपने सेगमेंट की बेस्ट प्रीमियम हैचबैक कार मानी जाती हैं. दोनों कारों में न केवल फीचर्स की भरमार है, बल्कि ड्राइविंग एक्सपीरिएंस और बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी काफी दमदार मानी जाती हैं. अगर आप 10 लाख के आसपास कोई प्रीमियम हैचबैक कार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इन दोनों में से किसी को भी घर ला सकते हैं.

दोनों कार का डिजाइन और रोड प्रेजेंस भी काफी अच्छी मानी जाती है. दोनों कारों की परफॉर्मेंस, फीचर्स और ड्राइविंग एक्सपीरिएंस के बारे में जान लेना जरूरी है. चलिए आपको बताते हैं इन दोनों कारों की खासियत के बारे में साथ ही आपके लिए कौन सी ज्यादा किफायती रहने वाली है.

Toyota Glanza vs Maruti Baleno: फीचर्स में कौन मारेगा बाजी?

Toyota Glanza में आपको रियर AC वेंट्स मिलने के अलावा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 360 डिग्री कैमरा और 9 इंच की टचस्क्रीन के साथ-साथ ऐप्पल कार प्ले या एंड्रॉयड ऑटो का भी ऑप्शन देखने को मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ बात करें अगर Maruti Baleno की तो इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा, 9 इंच SmartPlay Pro+ टचस्क्रीन के साथ ही साथ रियर ऐसी वेंट्स और हिल होल्ड असिस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है. हालांकि, फीचर्स के मामले में दोनों ही कारें परफेक्ट और सटीक बैठती हैं.

किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी?

Glanza में आपको 1.2 लीटर का K सीरीज इंजन मिलता है, जो 88.5 से लेकर 90bhp की पावर देने के साथ ही 113Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. इसके पेट्रोल में आपको 20 से लेकर 22 तक का माइलेज देखने को मिल सकता है. वहीं, इस कार के सीएनजी वैरिएंट में आपको 30.61 km/kg तक का माइलेज निकाला जा सकता है.

ये भी पढ़ें: लेना चाहते हैं बड़े साइज की SUV? VinFast VF MPV 7 vs Tata Safari में क्या रहेगी बेस्ट? फीचर्स में कौन ज्यादा दमदार