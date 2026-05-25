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Toyota Fortuner vs Mahindra Scorpio N: पावर से टॉप स्पीड तक कौन सी कार में मिलेंगे ज्यादा दमदार फीचर्स

Toyota Fortuner vs Mahindra Scorpio N: दोनों कारों की कीमत में अच्छा-खासा  अंतर है. अगर आप फॉर्च्यूनर और Mahindra Scorpio N को लेकर कंफ्यूज हैं तो ऐसे में इस लेख को पढ़ें. आज हम आपको दोनों गाड़ियों के अंतर, पावर और कौन सी गाड़ी ज्यादा लग्जरी फील कराती है इस बारे में बताएंगे.

By: Kunal Mishra | Last Updated: May 25, 2026 5:45:56 PM IST

Toyota Fortuner vs Mahindra Scorpio N: पावर से टॉप स्पीड तक कौन सी कार में मिलेंगे ज्यादा दमदार फीचर्स


Toyota Fortuner vs Mahindra Scorpio N: Toyota Fortuner अपने आप में एक चलता फिरता जहाज माना जाता है. इस कार को लेना ज्यादातर लोगों का सपना होता है. लेकिन, इस हाई डिमांडिंग SUV कार की कीमत ज्यादा होने के चलते लोग इसे घर नहीं ला पाते हैं. Fortuner शुरू से ही भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक सफल SUV मानी जाती है, जिसे पर्सनल इस्तेमाल से लेकर नेताओं के काफिले तक में इस्तेमाल किया जाता है. इस कार का मुकाबला Mahindra Scorpio N के साथ भी किया जाता है. हालांकि, साइज और दबदबे में स्कॉर्पियो भी किसी से कम नहीं है, जो अपने सेगमेंट में बेस्ट मानी जाती है.

दोनों कारों की कीमत में अच्छा-खासा  अंतर है. अगर आप फॉर्च्यूनर और Mahindra Scorpio N को लेकर कंफ्यूज हैं तो ऐसे में इस लेख को पढ़ें. आज हम आपको दोनों गाड़ियों के अंतर, पावर और कौन सी गाड़ी ज्यादा लग्जरी फील कराती है इस बारे में बताएंगे. 

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Toyota Fortuner vs Mahindra Scorpio N: फीचर्स में कौन किससे ज्यादा बेहतर?

फॉर्च्यूनर में आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और 8 इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का भी फीचर मिलता है. इसके साथ ही साथ इसमें आपको JBL के प्रीमियम क्वालिटी के ऑडियो सिस्टम देखने के लिए मिल जाते हैं. वहीं, दूसरी तरफ Mahindra Scorpio N में Mahindra Scorpio N Facelift में आपको 10.25 इंच की डिस्प्ले मिलने के साथ ही इंफोटेनमेंट और ड्राइवर कंसोल मिलता है. केवल इतना ही नहीं बल्कि, इस कार में आपको पैनारॉमिक सनरूफ के साथ-साथ फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स और 12 स्पीकर सोनी ऑडियो सिस्टम भी मिल जाता है. 

परफॉर्मेंस में क्या है अंतर?

Toyota Fortuner में फॉर्च्यूनर में आपको 2.8 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जोकि 2755 cc में देखने को मिलता है. यह कार आपको 201.15 bhp की पावर देने के साथ-साथ 500 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Mahindra Scorpio N में आपको 200 bhp की पावर देने के साथ-साथ 370 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. पावर और परफॉर्मेंस दोनों के ही मामले में यह कार काफी अच्छी मानी जाती है. हालांकि, परफॉर्मेंस के हिसाब से दोनों ही कारें काफी अच्छी हैं.

ये भी पढ़ें: Honda Elevate vs Toyota Hyryder फीचर्स, इंजन और कीमत में किसे खरीदना किफायती, कौन है वैल्यू फॉर मनी कार

Tags: Mahindra Scorpio
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